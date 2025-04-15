內地fans法庭內舉V拍照稱脫粉 上村謙信否認非禮押至26歲生日後再審

日本偶像上村謙信憑去年底播出的BL劇《未成年》成功走紅，今年3月1日與劇中CP本島純政到香港舉辦粉絲見面會，怎料於同晚在旺角砵蘭街食店的慶功活動上，上村被指非禮一名27歲女性翻譯員，女事主翌日由社工陪同下報警，上村謙信在尖沙咀被警方以涉嫌「猥褻侵犯」罪被捕，並於3月4日在西九龍裁判法院提堂，案件今日（4月15日）早上9時半再提訊，吸引百多名來自香港、日本及內地的fans到場聽審，排頭位的女粉絲更早於清晨6時已到場守候，現場亦有警員駐守。

今早未到9時，穿上黑色西網的上村乘坐七人車由律師陪同到達西九法院，他在庭上否認控罪，期間表現激動，不時聽到上村謙信的啜泣聲，旁聽席有粉絲亦不禁落淚。向來在嚴禁拍照的法庭內，今日竟然有內地粉絲在庭內拍照，與友人齊齊擺出勝利手勢，並把照片上載至社交平台，用簡體字寫上「進去吧，一輩子別出來好不好」、「第一次相遇也是最後一次」。根據《簡易程序治罪條例》第7條規定，在法庭內拍攝或素描法官、訴訟方、證人或陪審員，可判處2000元罰款。

上村謙信驚爆在港被捕後，原本所屬的Stardust事務所即以「嚴重違反合約行為」之理由解約，並把他飛出所屬男團ONE N' ONLY。上村將於7月8日迎來26歲生日，而案件現押至7月30、31日及8月1日分三天審訊，上村謙信獲准以原有條件保釋。