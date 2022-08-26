內地KOL介紹泥鯭刺身惹網民憂衛生問題 肥媽曾食淡水鯇魚生引爭議

唔少網民都好鍾意捐窿捐罅發掘好食嘅餐廳，都會喺網上碌下美食KOL去到邊啲餐廳食嘢。近日有一個專門介紹廣東美食嘅KOL，上載咗一條名為《泥猛刺身和普通魚生有什麼不一樣，在這里火到不預定就吃不到？》嘅影片到頻道，片中佢介紹佛山一間可以食即切泥鯭刺身嘅中式餐館，引起網民熱烈討論。其實肥媽喺2018年節目《大灣區活好D》亦有到佛山品嚐淡水鯇魚生，當時佢仲食得津津有味，引起極大爭議同迴響。

泥鯭細菌多 刺身風險大

喺片中，佢首先喺店外訪問其他食客，有食客就話喺今年已經幫襯咗5次，並大讚泥鯭刺身好食。入到餐廳後，呢位內地KOL就立即走到現切泥鯭刺身嘅區域，有三位職員正在為客人準備泥鯭刺身。泥鯭刺身上枱後，KOL隨即大讚職員刀功細膩，並將魚生與洋葱及蔥絲等配料撈埋一齊。佢試食後，大讚「軟糯，甚至乎有啲綿嘅感覺，意識形態上呢款魚生入口即化...呢個好過癮，會同其他魚生唔同係在於，佢冇好多魚生嗰種爽口，清脆俐落嗰啲嘢，但係佢係很溫柔纏綿嘅感覺出咗嚟，呢個係佢好食嘅地方。」另外，呢位KOL亦有訪問店舖負責人，佢就表示刺身係採用深海花鯭，並每日喺珠海新鮮運到餐廳。

短片出街後，雖然有網民表示有興趣想試，不過亦有唔少網民擔心衛生問題，留言話、「順德魚生和廣西魚生其實都很恐怖，不衛生」、「寄生蟲狂喜」、「從前做過劏魚，只有泥鯭是成肚生蟲的」、「泥鯭細菌多，食刺身風險好大」及「最多細菌及寄生蟲就係呢種魚，不吃也罷！無謂冒險」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載