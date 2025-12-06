內幕專訪｜吳鎮宇難忘飛躍天台：辛苦但珍惜 郭富城驚爆替身被踢暈

郭富城(Aaron)和吳鎮宇相隔25年在金像導演麥兆輝的犯罪片《內幕》再度攜手。當不想輸的警察，遇上不想放棄的律師，一個吊兒郎當，一個尖酸刻薄；因調查慈善機構洗黑錢的案件合作，雖各有自己的執著與堅持，達成偵破貪腐的共同目標時，相視露出勝利笑容，成為兩人最深刻的畫面。輸贏背後，最大快人心是彰顯公義。

不用客氣 最舒服 兩人繼《公元2000》後再合作，吳鎮宇幽默道，「原來大家樣子都無變！」兩人相視而笑：「讚嘆！」郭富城認真表示，當年仍是很稚嫩的演員，很期待大家更成熟時，會擦出怎樣的火花，鎮宇續道，「人與人之間的氣場好奇怪，不一定要很努力維持，不用很努力去建立關係，最舒服的狀態是大家不用客氣。最鍾意是結尾爆炸戲後，大家都很自然地選擇笑，勝過很多台詞，其實好難，要有交流。」Aaron在戲中演執著的律師，鎮宇則演鬱鬱不得志的警察，一軟一硬，互不相識，因一宗懷疑慈善機構洗黑錢的案件而碰頭，Aaron補充說：「我不太信任他，他又覺得我好麻煩，其實大家有隔膜，慢慢地合作，最後大家的笑容好像變成朋友。」 惟獨堅持要鬈毛 編導麥兆輝其實先後曾找過林峯和陳偉霆演青年幹探，最後角色落在吳鎮宇手上，他笑言，「如果真是青年幹探，劇情應該是啟發他(律師)尋回初心，但變了我這老油條就更好笑，所以要調節角色。」他自言今次完全服從麥兆輝的要求，加入不少看來多餘的小動作或表情，有別於他向來處理角色的手法，「麥兆輝喜歡怎樣就怎樣，因角色有點搞笑，亂設計好危險，他收貨就OK。我沒甚麼角色設計，唯一設計是髮型，如果直髮太乾淨，鬈毛就最適合。」語畢，哈哈大笑。郭富城自言本以為演警察，如今演不苟言笑的律師，與鎮宇演滿不在乎的警察，相映成趣，「我角色說話好mean，因年幼時媽媽意外身亡，所以從來不笑，直到結尾才開懷大笑。」

中年心聲 最慘係未贏過 兩人戲裡有段對白，郭富城演的律師說：「我可以接受失敗，但唔可以接受放棄。」吳鎮宇演的盡責警察則答道：「我連失敗都唔想接受。」鎮宇解釋，「因這個人輸得太多，至少未贏過，雖然表面看來很不在意，那只是一種保護色，骨子裡就是不想輸，這些人最慘。正如他要跳過大廈天台，就是要表達逞強，也代表某些年紀人士的心聲，從未做過『省鏡』嘅事。」當其他同僚都結案，他卻堅持循疑點繼續調查，盡執法者的責任，才遇上被勝利沖昏頭腦的律師。當一個從未贏過的警察，遇上從未輸過的律師，反思制度之下，選擇保住份工？或是盡為「人」的責任？3年前拍的電影，放在當下社會，卻仍能遙遙呼應。 天台追逐 驚險 而 不失喜感 《內幕》帶有不少昔日港產片的味道，兩人有不少動作戲，鎮宇直言拍得辛苦但珍惜，「以前幾乎每套都有，現在懂拍又能交代劇情的，已經很少。雖然我未必做得好好，但好珍惜這些機會。」他在戲中追捕演殺手的張文傑(German)，要跑過幾幢樓的天台，他笑言，「German問：『鎮宇哥，使唔使跑慢啲？』」鎮宇有點難為情，心裡暗爽，「其實他很乖，身手好敏捷，即使說慢都已好快；尤其跑樓梯，他故意回頭，等我追上來，剛好入鏡。」其間他更要凌空飛跳往另一大廈的天台，幾乎要跌下半天吊，手指像貓爪般捉緊外牆邊緣，演來既驚險又不失喜感。鎮宇坦言有難度，「要觀眾相信，在合理與不合理之間，很難拿捏。而且要配合威也，如果位置有差距，又要立刻用手護臉(臉部撞牆)。」

城城 怕火 爆炸戲有壓力 郭富城演兼任跆拳道教練的律師，有場戲被吊頸，幾乎喪命，「演窒息好辛苦，要谷住道氣，後來更要箍住頸彎腰翻身，因為吊住威也好重，冇威也反而更易。」此外，他與張文傑單打獨鬥，「German好高大，腳又踢得快又大力，我雙手戴著護墊去擋，拍完都好痛。有個鏡頭是他一腳踢我，撞向貨櫃箱再跌落地，真是要用替身，結果連替身都暈過去，我好擔心，幸好沒事。」若兩人選最深刻場口，必然是尾段的爆炸戲，拍了兩次導演才收貨，鎮宇半說笑，「我們拍完第一take，以為收貨，怎知導演要求火勢要更貼近我們，我反問『不是畫(CG)出來嗎？』原來用電油燒，包圍著我倆，一定要狂跑。」Aaron續說：「我還要扮腳傷，一拐一拐地跑，鏡頭拍我們正臉，而且越跑越窄，火有氣流追著來。加上我本身怕火，的確有點心理壓力，惟有塗多點防火漿。」最後拍了兩take，導演才滿意收貨。 文：Grace 攝：周令知 服裝：brioni_official(郭富城), 化妝：Terry Yu(郭富城), 阿進(吳鎮宇) 髮型：Ian Wong @ ii Hair & Nail(郭富城), Gary Poon(吳鎮宇) 場地：Lubuds Group, FWD House 1881