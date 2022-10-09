全城一叮｜林子超化身金髮女郎超吸晴 伍詠薇睇完狂讚

由馮盈盈及林盛斌(Bob)主持的《全城一叮》，請來伍詠薇及蔡一傑做嘉賓。最新一集有4 個參賽單位，包括孟希璘＋彭翔翎組成的「打邊爐」、利穎怡＋吳綺珊＋李君妍＋蕭麗芠組成的「JAAY」、羅永健及林子超，當中最吸睛的絕對是曾參加《盛．舞者》、現年32 歲的林子超化身變妝皇后表演跳唱《Lindylicious》。
林子超健康問題無阻追夢
穿大褸出場的子超開場時懶神秘背向觀眾，大晒男低音為表演揭開序幕，之後一個華麗轉身脫去大褸，晒出驚艷的金髮女郎造型，妖艷的妝容、華麗的高衩舞衣加上高踭長靴，妖味甚濃。子超分別做出一字馬、瞓地腿張開及側手翻等高難度動作，大晒驚人柔軟度，成功晉級兼贏得全場掌聲！睇到瘋狂尖叫的伍詠薇大讚：「我愛上呢個女人，成個Performance 勾引到我死，我冇Miss到任何一個Step！」
患有先天性心漏病的林子超曾做過開胸手術，自小健康便有問題，但熱愛跳舞的他為了追夢排除萬難，他又大拋勵志金句：「我覺得有問題唔係好大嘅問題，只要你肯衝破就唔係一個問題！」
台上數分鐘台下十幾個鐘
子超事後在IG 開Live分享感受，指為了是次表演籌備了一個月：「高踭鞋都買咗4、5 對，比賽嗰對都係表演前兩日先送到香港，同埋要練着高踭鞋行路、跳舞，所有嘢加埋用咗一個月左右。啱啱開始練習時，啲朋友笑我行得似男人，咁我真係男人嚟架嘛。」子超續透露化妝用了近4 小時，並大爆臨出場前的蝦碌事：「嗰時勁趕，臨出場前先化好妝，仲要唔小心整爛對絲襪，因為未試過着絲襪。」子超的比賽造型同樣不簡單，他說：「化妝師幫我試咗4 次妝，髮型師試咗2 次，服裝師就同我一齊用咗10 小時整套衫，整到凌晨5 點。」