全城一叮｜林子超化身金髮女郎超吸晴 伍詠薇睇完狂讚

由馮盈盈及林盛斌(Bob)主持的《全城一叮》，請來伍詠薇及蔡一傑做嘉賓。最新一集有4 個參賽單位，包括孟希璘＋彭翔翎組成的「打邊爐」、利穎怡＋吳綺珊＋李君妍＋蕭麗芠組成的「JAAY」、羅永健及林子超，當中最吸睛的絕對是曾參加《盛．舞者》、現年32 歲的林子超化身變妝皇后表演跳唱《Lindylicious》。

林子超健康問題無阻追夢

穿大褸出場的子超開場時懶神秘背向觀眾，大晒男低音為表演揭開序幕，之後一個華麗轉身脫去大褸，晒出驚艷的金髮女郎造型，妖艷的妝容、華麗的高衩舞衣加上高踭長靴，妖味甚濃。子超分別做出一字馬、瞓地腿張開及側手翻等高難度動作，大晒驚人柔軟度，成功晉級兼贏得全場掌聲！睇到瘋狂尖叫的伍詠薇大讚：「我愛上呢個女人，成個Performance 勾引到我死，我冇Miss到任何一個Step！」

患有先天性心漏病的林子超曾做過開胸手術，自小健康便有問題，但熱愛跳舞的他為了追夢排除萬難，他又大拋勵志金句：「我覺得有問題唔係好大嘅問題，只要你肯衝破就唔係一個問題！」