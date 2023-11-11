全新女團Me&新歌宣傳車啟動 黃淑蔓韓國集訓與Mandy嗌交

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的寰亞全新女團Me&，第一首派台歌《Eye to Eye》MV昨晚已在YouTube上架。首播前，Me&開Live與粉絲聊天，分享成團心路歷程，以及遠赴韓國訓練、錄音和拍MV的難忘點滴。她們更一同收看MV首播，Me&緊張又興奮高呼：「個仔終於出世！」為隆重其事，寰亞特別準備流動宣傳車，車身用上Me&標誌性的粉紅色，播放着新歌MV和絕密幕後花絮，而宣傳車將於11、12及13日遊走全港。

網民留言問「Me&」團名由來？原來是Feanna的創意，她說：「我成日自稱『阿Fe』，咁Vian同Me& 讀音好似，Mandy個名有個M字，希望知道我哋個名嘅人都會聯想到團名。」由籌備、訓練到正式以女團身份出道，Mandy表示花了兩年時間。她說：「兩年前接受任務，期間喺香港Zoom跟韓國老師學跳舞，今年一月就去韓國正式受訓。」對於跳舞零經驗的Feanna來說，絕對是一大挑戰，她坦言在練舞的過程中流過不少眼淚，更曾與Mandy鬧交。Mandy說：「一開始，佢（Feanna）係咁話『我唔得，我唔跳啦』，但我覺得佢得，所以就會忟，我哋係咁拗咗一段時間。」還透露公司特別在辦公室裝修一個鏡房排舞室給她們專用，方便Zoom上堂和一星期最少三天在此房練舞。

至於Vian搖身一變，由學生成為女團成員，對於熱愛K-pop的她，可說是夢想成真，她說：「入公司嘅契機係因為公司宣傳部同事搵到我，將我喺韓國上堂嘅跳舞片畀高層睇，睇完對我有興趣，再面試咗一輪，就順利入咗女團。」Vian在韓國當過練習生，拍MV期間亦順理成章擔當導遊和翻譯，帶領大家四圍覓食，又說：「排練完好肚餓要搵餐廳，搵到一間小店大家都啱，我哋依家都好掛住嗰間店。」