全新跳唱女團SPIRAL出道 四位成員夢想成真談發展目標

全新四人跳唱女團 SPIRAL剛推出同名單曲，其所屬唱片公司MUXIC特別隆重其事，為她們舉行出道發布會。SPIRAL四位成員分別是自4歲便開始學習芭蕾舞，之後憑自己努力遠赴韓國參加選秀節目 《Girls Planet 999 》之 Szeching何思澄；不單止跳舞叻，連玩樂器也有一手的Meme曾祉婷；讀中學時已經是舞蹈會主席之Wendy李婉君；以及跳舞和演出也有豐富經驗的Marvia李濰靜。
SPIRAL四位女生一出場便以勁歌熱舞先聲奪人，之後她們指SPIRAL本身解作「螺旋」，在早期文化中「螺旋」是一個非常女性化之象徵，現在代表了她們四位女團員生生不息之力量，她們跳唱時充滿生命力，永不休止。四位成員也逐一發表感想，Marvia說：「我好慶幸我們四個素未謀面的女生可以認識，並一起組成SPIRAL女團去實踐我們共同的目標 ， 我感到非常感動因為我終於夢想成真！」Wendy表示感到很興奮和很激動，因為她已經等了這一天很久、她們都很努力為出道做準備，希望大家可以多多支持她們；Szeching則說很高興終於能夠以SPIRAL的名義和大家見面 ；最後Meme表示：「其實我好感動，成為跳唱歌手是我一直以來的夢想，加上自己有很強的表演慾，但從沒想過竟然夢想成真，很開心自己一直以來的期待和努力沒有白費，很感恩可以加入SPIRAL，和認識到其他三位成員並成為朋友，希望SPIRAL可以越做越大，閃閃發光，希望大家可以繼續支持SPIRAL，請多多指教！」
SPIRAL說MV也拍了整整 3 天時間，Marvia憶述最難忘便是拍攝MV途中發現原來外邊已在掛 9 號風球，她們四人便在風雨下完成最後一天的拍攝工作；Szeching則說：「在最後一天拍攝時，除了剛才Marvia所說的 9 號風球事件外，我自己在當天突然生病發燒，但我非常多謝公司和團員們的照顧，如沒有他們，這個MV也不會那麽順利完成，真的很多謝他們。」Wendy補充說：「我記得我們去錄音和練舞當天也碰巧遇上黑雨，那天大家因水浸也回不了家，之後大家齊齊在公司度過一晚，不過現在回想當時互相陪伴的這段經歷又真的很溫暖。」最後Meme說：「雖然我們經歷咗了重重難關，包括9、10 號風球和黑雨，但我們不畏風雨把MV順利拍攝，以及今日終於可以正式出道，幸好media很喜歡我們這首同名新歌，而且也打進電台排行榜，所以無論以後再遇到幾多號風球，我們也不會放棄，會繼續製作更多好的作品，希望大家多多支持！」最後MUXIC老闆也給SPIRAL送上環遊世界的巨形登機證，寓意她們能把SPIRAL的音樂帶到全世界任何一個角落，而她們希望大家會喜歡SPIRAL這首新歌，如日後她們遇上什麼事情，也會勇敢面對，絕不卻步。