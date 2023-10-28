全新跳唱女團SPIRAL出道 四位成員夢想成真談發展目標

全新四人跳唱女團 SPIRAL剛推出同名單曲，其所屬唱片公司MUXIC特別隆重其事，為她們舉行出道發布會。SPIRAL四位成員分別是自4歲便開始學習芭蕾舞，之後憑自己努力遠赴韓國參加選秀節目 《Girls Planet 999 》之 Szeching何思澄；不單止跳舞叻，連玩樂器也有一手的Meme曾祉婷；讀中學時已經是舞蹈會主席之Wendy李婉君；以及跳舞和演出也有豐富經驗的Marvia李濰靜。

SPIRAL四位女生一出場便以勁歌熱舞先聲奪人，之後她們指SPIRAL本身解作「螺旋」，在早期文化中「螺旋」是一個非常女性化之象徵，現在代表了她們四位女團員生生不息之力量，她們跳唱時充滿生命力，永不休止。四位成員也逐一發表感想，Marvia說：「我好慶幸我們四個素未謀面的女生可以認識，並一起組成SPIRAL女團去實踐我們共同的目標 ， 我感到非常感動因為我終於夢想成真！」Wendy表示感到很興奮和很激動，因為她已經等了這一天很久、她們都很努力為出道做準備，希望大家可以多多支持她們；Szeching則說很高興終於能夠以SPIRAL的名義和大家見面 ；最後Meme表示：「其實我好感動，成為跳唱歌手是我一直以來的夢想，加上自己有很強的表演慾，但從沒想過竟然夢想成真，很開心自己一直以來的期待和努力沒有白費，很感恩可以加入SPIRAL，和認識到其他三位成員並成為朋友，希望SPIRAL可以越做越大，閃閃發光，希望大家可以繼續支持SPIRAL，請多多指教！」