全新「享派」鮮果運動飲品系列發布會 體壇冠軍人馬李小雙、李大雙偕方力申分享運動心得

奧運金牌得主李小雙聯同兄長前國家體操隊隊員李大雙，昨日為代言之「享派鮮果運動飲品」專程到港出席飲品發布會，品牌更邀得前香港游泳冠軍方力申擔任星級嘉賓，三位體壇猛人聚頭，惺惺相惜同分享運動心得。 天韵國際控股有限公司昨日特別假四季酒店舉行全新「享派」鮮果運動飲品系列，大中華地區發佈會暨體驗派對，集團主席兼行政總裁楊自遠先生、副主席楊雲耀先生、執行董事兼副總經理呂春霞女士以及董事會秘書兼首席財務官何浩東先生等多位公司管理層出席，為新產品發佈揭開序幕。

三大體壇猛人 分享運動與飲品心得 活動邀三位體壇巨星出席，包括兩位代言人：湖北省體操協會會長、前國家體操隊隊員李大雙先生；同為前國家體操隊隊員、奧運金牌得主李小雙先生；還有星級特別嘉賓、前香港游泳隊代表方力申先生等。三位體壇猛人更於活動上分享對運動、運動飲料及體育發展的重要經驗和寶貴意見，現場氣氛熱烈，場面盛大。 以『冠軍』的眼光 挑選『冠軍』產品 李大雙先生及李小雙先生在活動上表示：「作為體育運動員，我們非常了解飲品對運動員的重要性，天韻國際全新「享派鮮果運動飲品」系列，以現代營養學及運動醫學理論作依據，為飲用者提供營養補充及維持身體健康等多種功效。為此我們以『冠軍』的眼光，挑選出『冠軍』的產品，以助全民運動健康好營養的美好願景。」而小雙笑言，如果當年他們年青時候有這個產品，可能會拿更多獎牌呢！

方力申跟兩位國際級運動員同台分享獲益良多 方力申對於跟李大雙及李小雙兩位國際級運動員一起分享，心情興奮。對於大小雙的滔滔不絕分享更十分欣賞，笑言要向兩位前輩學習，做代言人真的要認識品牌，要徹徹底底去了解，見識到甚麼是世界冠軍，而他就只是個香港冠軍，是業餘訓練水平而已，因為當年他只是個學生運動員，而小雙表示聽懂小方的廣東話，立即補充說 : 「冠軍不分經歷的！」 小方謙虛有禮貌回應: 「謝謝！」 原來小方8月便要參加游泳比賽，所以今天早上亦有操水，對於運動飲品他一直很有要求，每次都會先看飲品的標籤，而運動後吸收能力是最強，所以他一定會飲一些可以補充能量的飲品，今日試飲的新產品很滿意，更大讚產品有鮮果粒又健康！