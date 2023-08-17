全日制COLLAR學院｜任張敬軒嘉賓表演失準 Candy同Ivy So感愧疚爆哭

《全日制COLLAR學院》昨日播出COLLAR全員以泳衣LOOK玩水上遊戲，雖然三點式欠捧，但大家仍可以見到她們騷腿晒腿。由於Gao一頭紅髮非常易甩色，加上不諳水性，她在遊戲過程中盡最大能力不落水，但最後失敗，上水之後更搞到成條毛巾染紅。另外，Day因為穿了經理人戴Wing的泳褲，搞到出現甩褲情況，令人爆笑。

其後鏡頭見到Marf、Day、Ivy So、Candy及Winka到一間以達達星人為主題的餐廳。5女提到網民的負評，Winka表示對於達達星人這個稱號感到煩厭，雖然自己覺得很相似，但覺得已經是很久的事，而大家又以為她可以開玩笑。然而，她覺得最難過的是被人誤會其人品，她表示自己的說話常被人扭曲，「我做人對得住良心，我自己道德要求好高，我係一個坦承直接嘅人。我放真心出嚟，但大家好似請我食檸檬。」

被指沒資格當張敬軒fans

Candy稱自己很善忘，看到的時候或會感到不開心，但提起有次拍劇因為要演傷心，就想起在張敬軒任嘉賓一事。她提起此事時，忍不住哭出來︰「comment係話作為張敬軒fans你都冇資格做！我唔開心嘅位係覺得好內疚影響到人哋。佢係一個好重視舞台嘅人，但作為fans，我既然出現嚴重失誤。其他話樣、冇實力，我會努力，啲網民話我冇資格做張敬軒fans就即刻喊。」

Candy續說有一段時間很怕跳《Call My Name！》，Ivy So在旁也爆哭，Marf稱很擔心Candy及Ivy 當時的情況，但認為那次一個很好的犯錯機會，「你最大個課堂就係偶像俾個機會你錯，佢係呵護住你。」Ivy So表示此事一直困擾著她，她坦言很少跟人說心事，想起Candy曾在彩排時跟她說要一起加油，感到很安慰。



