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娛樂
2023-07-26 17:41:29

全星暑假 全日制COLLAR學院｜獲一萬円狂掃甜品美食 Candy玩機動遊戲尖叫放題

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COLLAR未練舞先醫肚。

COLLAR為醫肚，用盡辦法以日語點美食。

COLLAR早前首次全員往日本拍攝的全新團綜《全星暑假 - 全日制COLLAR學院》將於今晚(26日)首播，一行7人接受一系列「沉浸式玩樂學習」體驗，每日由朝到晚，邊玩邊學，豐富行程包括 : 與日本另類女團交流，發揮COLLAR潛在魅力；闖入相撲競技場，合力與相撲手角力，激發團結驚人力量；體驗日本瀑布修煉(滝行)，接受瀑布衝撃磨練鬥志；挑戰水上樂園，盡情釋放貪玩本性；此外，她們還有地獄式排舞訓練，拍攝首個日本攝製MV。各人全程朝夕相對，鏡頭背後的生活點滴，呈現最真一面。

COLLAR出發往日本拍團綜和新團歌MV。 COLLAR出發往日本拍團綜，大批粉絲送機。 COLLAR成員行李大揭秘。 COLLAR成員行李大揭秘。

未練跳舞先醫肚

而今晚(26日)播出的第一集，COLLAR東京之旅正式展開。劇組先找來日文專家即場教她們簡單的日語，好好練習日常溝通。到達住宿的地方後，觀眾可以一探她們香閨及行李帶了什麼。7位成員未練跳舞先醫肚，即場發揮學日文的成果，在食店內以日語點餐任食。其後，COLLAR得到飯後小獎勵，一萬円放任shopping，反轉便利店，狂掃甜品勁食。

Candy挑戰玩機動遊戲，經理人阿Wing為鼓勵她粉墨登場。 Ivy興奮玩機動遊戲。 Ivy So和Marf輕鬆玩機動遊戲。

理人阿Wing粉墨登場

修行第一擊，膽小的Candy要學習變強，挑戰懷舊遊樂場機動遊戲，經理人阿Wing更粉墨登場為她打氣。Candy看完其他隊友玩完高速轉的機動遊戲後，鼓起勇氣，決定跟她們玩一次。她緊緊地捉實前面的扶手，全程大嗌，全身害怕得縮起來，幸有左右邊的Winka和Day都向她伸出援助之手，講出鼓勵和安慰的説話。Candy玩完話: 「當時係唔敢擘大眼，我喺過程中其實嘗試擘大兩次，但係每一次都喺最高點嗰陣。當時諗緊堅持多陣，堅持多陣，就完啦！」

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