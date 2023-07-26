全星暑假 全日制COLLAR學院｜獲一萬円狂掃甜品美食 Candy玩機動遊戲尖叫放題

COLLAR早前首次全員往日本拍攝的全新團綜《全星暑假 - 全日制COLLAR學院》將於今晚(26日)首播，一行7人接受一系列「沉浸式玩樂學習」體驗，每日由朝到晚，邊玩邊學，豐富行程包括 : 與日本另類女團交流，發揮COLLAR潛在魅力；闖入相撲競技場，合力與相撲手角力，激發團結驚人力量；體驗日本瀑布修煉(滝行)，接受瀑布衝撃磨練鬥志；挑戰水上樂園，盡情釋放貪玩本性；此外，她們還有地獄式排舞訓練，拍攝首個日本攝製MV。各人全程朝夕相對，鏡頭背後的生活點滴，呈現最真一面。

未練跳舞先醫肚 而今晚(26日)播出的第一集，COLLAR東京之旅正式展開。劇組先找來日文專家即場教她們簡單的日語，好好練習日常溝通。到達住宿的地方後，觀眾可以一探她們香閨及行李帶了什麼。7位成員未練跳舞先醫肚，即場發揮學日文的成果，在食店內以日語點餐任食。其後，COLLAR得到飯後小獎勵，一萬円放任shopping，反轉便利店，狂掃甜品勁食。