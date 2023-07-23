全星暑假｜Frankie陳瑞輝《幫手預埋我》化身口述影像員 獲讚聲靚似DJ

由MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)首次孭飛做主持的ViuTV新節目《幫手預埋我》，將於今晚(23日)起逢周日播出。在節目中，Frankie聯同3位主持陳子豐、譚凱倫(Helen)、蔡宛珊(Sarika) 參與不同形式的助人服務，從節目中了解自己的不足，反思助人的初衷。

Frankie做人肉手仗 今晚播出的首集，將由Frankie打頭陣化身攝影口述影像員，以口代眼協助視障朋友用相機去拍攝眼前景物。Frankie更會成為兩位視障朋友阿添及阿丁的人肉手杖，與他們一同探索鯉魚門海鮮街。謙虛的Frankie認為自己表現不好，更怕自己會「拖後腳」，導致兩位視障朋友未能有最好的體驗。不過阿添及阿丁二人都大讚Frankie的表現不錯，阿添覺得和Frankie相處好舒服，更讚Frankie的聲音好像電台DJ。