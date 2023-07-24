全星暑假MIRROR+｜全新團綜引發鏡仔父愛 姜濤見B即高呼想結婚生子 Anson Lo出絕招討歡心

鏡粉期待已久的MIRROR全新團綜《MIRROR+》將於今晚(24日)起逢星期一於ViuTV播放，節目透過遊戲、競賽等不同形式，從多方面向MIRROR作出挑戰，讓觀眾認識和發掘MIRROR成員更多不同面向。
茅招盡出 被罰飲魚肝油
首集節目中，MIRROR將分為兩隊，藍色隊成員有Ian、Alton、Frankie、Jer、Anson Lo和Lokman；黑色隊成員有Anson Kong、Edan、Jeremy、Stanley、Tiger和姜濤。兩隊分別挑戰不同遊戲，為爭勝茅招盡出，姜濤和Anson Lo更因隊友而受罰要飲魚肝油。
今集的焦點遊行是「BB爬行大賽」，兩個BB隊友甫落場，已令在場成員「暈哂大浪」。Stanley更笑言「好想咬Elly腳仔一啖」、「好想用筷子夾Anson面珠墩」；Jer與Edan明明分屬不同組別，但一見BB隊友，兩人亦父愛爆發，落力地「冧B」。
姜濤對Anson B愛不釋手
兩隊分別派出姜濤和Anson Lo應戰。兩人各搭配一個BB隊友，要以不同物品吸引BB爬行，能令BB最快抵達終點為勝。姜濤和Anson Lo於賽前均有時間和BB隊友Anson 和Elly打好關係，出名喜歡小朋友的姜濤更父愛大發，見到BB不禁連續兩次直言「好想結婚」同「真係好鍾意BB」，對BB隊友Anson更是愛不釋手，一邊摸面珠墩一邊大呼「好可愛、皮膚好好、好香呀」。姜濤更向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和汽球，更開玩笑指：「可唔可以借埋媽咪俾我。」而Anson Lo就用BB隊友Elly喜歡的玩具，成功拉近關係。
姜濤與Anson Lo在終點用各自的秘密武器吸引BB隊友注意，到底哪個BB隊友可以「神Carry」到MIRROR成員勝出？ 今晚大家拭目以待。