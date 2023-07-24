全星暑假MIRROR+｜全新團綜引發鏡仔父愛 姜濤見B即高呼想結婚生子 Anson Lo出絕招討歡心

鏡粉期待已久的MIRROR全新團綜《MIRROR+》將於今晚(24日)起逢星期一於ViuTV播放，節目透過遊戲、競賽等不同形式，從多方面向MIRROR作出挑戰，讓觀眾認識和發掘MIRROR成員更多不同面向。

茅招盡出 被罰飲魚肝油

首集節目中，MIRROR將分為兩隊，藍色隊成員有Ian、Alton、Frankie、Jer、Anson Lo和Lokman；黑色隊成員有Anson Kong、Edan、Jeremy、Stanley、Tiger和姜濤。兩隊分別挑戰不同遊戲，為爭勝茅招盡出，姜濤和Anson Lo更因隊友而受罰要飲魚肝油。

今集的焦點遊行是「BB爬行大賽」，兩個BB隊友甫落場，已令在場成員「暈哂大浪」。Stanley更笑言「好想咬Elly腳仔一啖」、「好想用筷子夾Anson面珠墩」；Jer與Edan明明分屬不同組別，但一見BB隊友，兩人亦父愛爆發，落力地「冧B」。