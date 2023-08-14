全星暑假MIRROR+｜姜濤被指最大膽做自己 AK聲控Ian下廚 IANSON互mean默契爆登

MIRROR的全新團綜《全星暑假 - MIRROR+》今晚(14日)播出的一集，5位成員MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊代表有Lokman(楊樂文)、Frankie(陳瑞輝)和Alton(王智德)；黑色隊代表有Stanley(邱士縉)和Jeremy(李駿傑)。當被問及哪位成員最大膽時，在場一位姜糖隨即大呼指姜濤，各成員隨即「跟機」指姜濤最大膽，Lokman笑言：「因為最難係做自己，佢最大膽做自己！」節目中未見姜濤現身，估計是他早前因腳傷舊患缺席錄影的一集。

Jeremy 腳底按摩被技師爆料 在遊戲「隊長救全家」中，Lokman需要在5分鐘內於100隻放有食物的湯匙中找出含有金魚圖案的，拯救接受腳底按摩的成員。聲稱對痛楚無感的Jeremy在按摩的時候叫得最為淒涼，意外被技師爆料：「眼仔好啲，最唔好係胃」，令全場哭笑不得。相反，成功冧掂技師姐姐的Stanley就一面輕鬆享受，更向她大派心心。