全星暑假MIRROR+｜Edan呂爵安獲封「一支安」 「雙Jers」柳應廷李駿傑鬥狼死(多圖)

MIRROR全新團綜《全星暑假 - MIRROR+》今晚播出第二集，「黑氣安」Edan(呂爵安)一出場作賽就大放笑彈，繼在《膠戰》贏得「兩爵安」的封號後，在遊戲中只掃跌一支保齡球瓶的他，獲隊友封為「一支安」。而Jer(柳應廷)與Jeremy(李駿傑)則在「氣球鬥室」遊戲中，來一場「雙Jers」對決，賽前眾人大爆Jer外表溫馴，但玩遊戲凶狠又狼死，被指弗系的Jeremy則揚言要顯出真本領。

「綜藝前輩」Edan 絕非浪得虛名 MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決，藍隊代表有Anson Kong(AK, 江𤒹生)、Edan(和Alton(王智德)，黑隊代表有Lokman(楊樂文)、Ian(陳卓賢)和Frankie(陳瑞輝)。每隊要派成員戴上眼罩，逐一在魔術貼賽道出戰，能在限時內撞跌最多保齡球瓶的隊伍為勝。Edan作為「綜藝前輩」，獲委派首個出戰，卻大派笑料，他不單止完全偏離賽道，還巧妙地在終點前就打滾轉回原點，全場爆笑。看著其他隊友都成功於終點撞跌大部份保齡球瓶， Edan不禁感嘆：「點解個個都咁易」，聞言的Lokman笑指：「其實你先係最難呀！兜左個圈，經過埋個終點，之後再返去起點！」，Ian亦大讚Edan果然是「綜藝前輩」。隨後，Edan獲挑戰「敗者尊嚴復活戰」，嘗試一雪前恥。