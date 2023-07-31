全星暑假MIRROR+｜Edan呂爵安獲封「一支安」 「雙Jers」柳應廷李駿傑鬥狼死(多圖)

MIRROR全新團綜《全星暑假 - MIRROR+》今晚播出第二集，「黑氣安」Edan(呂爵安)一出場作賽就大放笑彈，繼在《膠戰》贏得「兩爵安」的封號後，在遊戲中只掃跌一支保齡球瓶的他，獲隊友封為「一支安」。而Jer(柳應廷)與Jeremy(李駿傑)則在「氣球鬥室」遊戲中，來一場「雙Jers」對決，賽前眾人大爆Jer外表溫馴，但玩遊戲凶狠又狼死，被指弗系的Jeremy則揚言要顯出真本領。
「綜藝前輩」Edan 絕非浪得虛名
MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決，藍隊代表有Anson Kong(AK, 江𤒹生)、Edan(和Alton(王智德)，黑隊代表有Lokman(楊樂文)、Ian(陳卓賢)和Frankie(陳瑞輝)。每隊要派成員戴上眼罩，逐一在魔術貼賽道出戰，能在限時內撞跌最多保齡球瓶的隊伍為勝。Edan作為「綜藝前輩」，獲委派首個出戰，卻大派笑料，他不單止完全偏離賽道，還巧妙地在終點前就打滾轉回原點，全場爆笑。看著其他隊友都成功於終點撞跌大部份保齡球瓶， Edan不禁感嘆：「點解個個都咁易」，聞言的Lokman笑指：「其實你先係最難呀！兜左個圈，經過埋個終點，之後再返去起點！」，Ian亦大讚Edan果然是「綜藝前輩」。隨後，Edan獲挑戰「敗者尊嚴復活戰」，嘗試一雪前恥。
雙Jers波波大戰
在「氣球鬥室」遊戲中，Jer與Jeremy進行波波大戰，要鬥快弄爆氣球收集內藏的成員相片，同時要撕去對方背上的大頭相，集齊12子就為之勝出。比賽開始前，各成員作賽前預測，大多成員都估計Jer勝出。姜濤笑言：「大家唔好睇Jer好似好溫馴咁，其實內裡都好火爆。Jeremy就係會自己先投降，」Anson Lo(盧瀚霆)亦開玩笑指：「Jer會好兇狠，有一定要贏嘅感覺」。而擔任今次遊戲評判的Stanley (邱士縉)亦投Jer一票：「因為佢玩遊戲都幾狼死。Jeremy一定會讓佢，唔會重手。」Stanley開玩笑警告Jeremy千萬別要未開始已遷讓對方，而Jeremy下定決心表示：「陣間就俾大家睇下咩叫狼死！」