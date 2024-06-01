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娛樂
2024-06-01 14:35:12

全智賢相隔4年再拍新劇 夥姜棟元破天荒攜手上演間諜驚悚故事

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全智賢相隔4年再拍新劇 夥姜棟元破天荒攜手上演間諜驚悚故事

全智賢將首度合作實力派型男姜棟元，全新間諜驚悚韓劇將於2025年Disney+上架。

韓劇天后全智賢將首度合作實力派型男姜棟元，夢幻組合將碰撞出集暗殺、間諜﹑政治遊戲及陰謀的最強電視劇。全新間諜驚悚韓劇《暴風圈》(暫譯)(Tempest)即將於2025年Disney+上架。
 
《暴風圈》以現代韓國為背景，講述了一位成就非凡的外交官、前駐美國大使徐聞柱(暫譯)和一名國際特工白山湖(暫譯)的故事。一場威脅朝鮮半島未來穩定的襲擊，將被兩人爭相揭開背後的真相。《暴風圈》幕前演員及幕後陣容同樣鼎盛，由全智賢飾演敏銳而智慧的職業外交官女主角，男神姜棟元飾演籠罩在神秘面紗下的國際特工。劇集由《淚之女王》、《小女子》﹑《黑道律師文森佐》導演金熙元與《犯罪都市4》著名武術導演許明行共同執導；劇本由《分手的決心》、《下女誘罪》中、《小女子》的鄭瑞景負責撰寫，屬全智賢繼2021年的《智異山》後相隔4年再拍連續劇，令是次新作被外界視為明年的矚目韓劇之一。

全智賢相隔4年再拍連續劇。 全智賢相隔4年再拍連續劇。
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