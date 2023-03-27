全民造星5丨ViuTV整合「十大最受網民關注參賽者」 翻版Dee哥自揭與何啟華見面反應

ViuTV選秀節目《全民造星V》集結香港、馬來西亞及加拿大參賽者，上個月宣布94強名單及造型照，隨即引來廣泛討論，有網民表示感覺係實力最高嘅一屆，亦有網民覺得參賽者個樣好普通。近日，ViuTV整理出「十大最受網民關注參賽者」，每日分別於YouTube及FB發布佢哋嘅自我介紹短片，一齊嚟睇吓到底係邊10位啦！ 全民造星5參賽者：22號周璟衡（衡仔） ViuTV率先PO出周璟衡（衡仔）自介片，20歲周璟衡現時為一名學生，喜感十足嘅佢仲話想試吓拍綜藝；佢嘅自介片就貫徹搞笑風格，於家中做齊晒佢自稱擅長嘅洗碗、放狗及打籃球行為，但只係扭咗一下扭計骰、將狗公仔放出嚟、玩家中兒童玩具籃球架及扮做引體上升等。對比佢嘅搞笑能力，網民留意到佢屋企環境疑似係有錢仔。

全民造星5參賽者：30號Teddy 22歲Teddy係一名Slasher，除咗讀緊大學，更擔任銷售員、演員、補習老師、翻譯、調酒員工作。由於佢爸爸係西班牙人，媽媽係香港人，故自細識講多種語言，亦擅長唱歌、演戲、寫作、作曲等，於幾年前已下定決心嚟香港追夢，仲話想用舞台宣揚愛。

全民造星5參賽者：9號香胤宅Lyman 32歲香胤宅Lyman嚟自紐約，係一名拉丁舞老師；佢喺影片中以雙語自介，除咗透露自己喺紐約有好多歌舞劇演出及教拉丁舞經驗，仲教大家點讀佢個中文名。有網民大讚香胤宅Lyman好有勇氣走出comfort zone，但都有網民覺得佢係咁整埋晒啲搞笑表情好難頂，而且所講嘅英文用法並唔純正。

全民造星5參賽者：6號黃泓祖Taco Taco因為一頭橙髮而引起網民關注，有網民仲話佢個頭好似芝士圈、辣椒仔、甚至係麥樂雞。Taco為一名餐廳侍應及說唱歌手，擅長Rapping，更搞笑地表示參加《全民造星V》係因為想幫自己隊Rapping團隊賣廣告，網民就直指欣賞19歲Taco呢份真性情。

全民造星5參賽者：31號姚梓殷Andy 31歲姚梓殷Andy職業都與音樂及表演息息相關，分別係色士風、鋼琴導師、演奏家、攝影師、燈光師及收音師，可謂百足咁多爪，所以被網民封為音樂才子。但佢喺影片中就相當怕醜，亦自稱無任何參賽期望，就連ViuTV編輯都忍唔住笑指Andy拍片嗰樣好似受驚嘅小動物。Andy最後於影片提出疑問：「係啲咩令你覺得你需要支持我？」但就有網民留言表示佢嘅對答太官腔，有啲悶！

全民造星5參賽者：37號方智弘Oscar 23歲方智弘Oscar早排造型照一出，已經光速吸咗過千likes，本身係模特兒嘅佢被網民大讚外型出眾，亦曾出演港產網上BL劇集《螢火蟲》，有過演出經驗，但希望透過《全民造星V》累積更多舞台實戰經驗；而Oscar就自稱擅長傻笑及做運動。

全民造星5參賽者：99號黃家灝KC 25歲黃家灝KC係楊安妮（Win Win）男朋友，同樣係一名排舞師及跳舞導師，更喺Anson Lo《Megahit》MV有份演出。KC於早前《全民造星V》記者會上帶來跳舞表演，唔少網民都喺直播區留言大讚KC跳舞跳得好有台型，KC又表示女友Win Win冇畀貼士，希望女友可以幫佢排舞當支持；而佢喺自介片就透露自己鍾意唱歌、打機、煲劇、睇動漫、食嘢及瞓覺，又大玩《寵物小精靈》耿鬼公仔。

全民造星5參賽者：2號魏念恩Nathan 25歲魏念恩Nathan擔任碼頭龍機操作員工作，早前獲COLLAR成員Winka邀請擔任首支單曲《一手造成》MV男主角，被網民大讚靚仔，眼神自帶憂鬱，好有魅力及天生明星相。Nathan識得自彈自唱，佢就透露自己係第一次參加選秀比賽，希望從中發掘自己更多優缺點，並且可以出道做唱作人。

全民造星5參賽者：81號雷濠權Jason 23歲雷濠權Jason係澳門KOL，開設「打咩Jason」YouTube頻道，約6000人subscribe。Jason擅長打鼓，亦有夾BAND，佢就表示自己一直喺Band後面位置，都想有被人睇到嘅時候，所以決定參賽。

全民造星5參賽者：98號梁浩朗Aaron 30歲梁浩朗Aaron被指與ERROR成員Dee（何啟華）撞樣，故有「翻版Dee哥」之稱，曾自爆與真Dee哥見面後，自己都覺得兩人似到震撼。Aaron亦係今季造型照系列最受網民關注嘅參賽者，職業係大律師嘅佢口才了得，自言適合做主持工作，就連拍自介片都keep到嗰種formal感同學術感。而Aaron之前都有參與過電視劇臨記演出及拍廣告等，表示希望透過呢次比賽中當中嘅焦慮與不安，從而不斷要求自己進步。