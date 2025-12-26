全民造星6專訪｜Ian Hannz與自己和好 Alvin Lai跳極唔X掂曾氣餒 Dave牛牛跳舞大「升呢」(有片)

《全民造星VI》最後十強人選已塵埃落定並完成韓國訓練，積極備戰明年1月4日舉行的總決賽，同時今屆特設第11人投票，讓觀眾以一人一票方式投選被淘汰的參賽者，「復活」直入決賽角逐冠軍。早前am730訪問了4位造星囝囝，包括19號Dave(黃日禧)、21號牛牛、22號Alvin Lai和43號Ian Hannz(陳瑨羲)，各自分享在參賽過程中，最打擊自信的氣餒事件，以及在比賽中的最大改變與進步。

24歲的Dave和21歲的Ian Hannz，聯同17歲的Bosco Kwan(關曉隆)、小雞(陳曉希)、20歲Kirs(郭民鋒)、23歲Gordon(張肇維)、DaiMa(李學偉)、25歲Jacky Fan(范卓賢)、26歲丘藍及40歲街舞老師Yip(陳頴業)，齊齊躋身10強，而牛牛和Alvin Lai的走勢在第11 人選的十大榜上有名。網民心目中的第11人只有一位，正所謂過程比結果重要，聽來老套但真實，比賽歷程試過捱罵哭崩，然後見證著自己進步，畢生受用。 Alvin和牛牛不約而同表示，透過比賽打開心扉，Alvin自言，「我之前好摺，不會同人溝通，但認識呢班人之後，令我打開自己去講，表現多啲自己真實嘅性格，我會同佢哋玩，佢哋又唔會唔理我，同我一齊玩，喺團隊會舒服好多。」牛牛更表示，「起初連鏡頭都唔敢望，講嘢又『𦧲脷』，完全冇組織，而家開始訓練到自己的技巧，說話都有條理，咬字唔會太過分，上台表演嘅張力都大咗。」

大熱門Ian Hannz坦言起初較自我中心，「最大得著係同自己和好，我好鍾意鞭策自己，覺得自己唔夠好。之前只想專注做好自己的本分，但未必聯繫到睇嘅觀眾，而家慢慢真係會打開個心同觀眾交流，最大進步未必係技巧，係願意同人交流分享嘅心。」Dave雖被看好有陳卓賢(Ian)的魅力，但跟師兄一樣，非跳舞擔當，「因為未跳過舞，起初排練《前傳》，花姐同排舞師都話：『搞唔掂，呢個人同手同腳』，真係要落苦工，到最後跳到，覺得自己進步好大。同埋開始冇咁怯台，習慣咗個舞台，自信提升，大概升到80%吧」

進步之前，難免經歷挫敗，甚至爆喊。Dave坦言曾為排《前傳》追不上進度而落淚，牛牛就曾被當面斥責，最難受是明明已經好努力，「起初還忍住，但再跳多次都唔得，聽到嘅comment係：『你跳得咁hea，不如走啦！』可能我個表情控制得唔好，其實我已經盡咗力。不過，後來真係有改善。」 18歲的Alvin本身有跳舞底子，他爆，起初排《前傳》時，以為自己屬「見得人」組，不料竟被歸入最差的「搞唔X掂」組，「真係跳到氣餒，去到最尾二的排練，才升級去『見得人』，當跳完坐低，開始有少少落淚，好自責跳咗咁多次，最後先能升到『見得人』，真係人生第一次受到咁大打擊！」Hannz自言甚少以團隊形式表演，起初的小組演出很緊張，「最大挫折係有次小組表演完，以為所有嘢都好好，點知有評判話，『如果喺一群人裡面，我唔會選擇睇你！』首先我好唔忿氣，因為我好好勝：『你唔睇我吖嘛，我就要你日日睇我！』後來才發覺自己錯了方向，原來要識喺一群人裡，用唔同角度睇一件事。」