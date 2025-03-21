全民造星6海選｜面試歌單流出 有參賽者嫌唱舊歌︰以為參加《中年好聲音》

ViuTV大型選秀節目《全民造星VI》近日進行海選，吸引不少有興趣入行的男士報名參與。有參賽者在社交平台發文透露自己面試失敗，亦有人整理面試的歌單，見到有17首歌，包括有陳奕迅的《重口味》、謝霆鋒的《活著VIVA》、Rubberband的《發現號》、古巨基的《愛與誠》、《愛得太遲》、張敬軒的《酷愛》、《櫻花樹下》、Dear Jane的《哪裡只得我共你》、洪嘉豪的《黑玻璃》等，當中也有MIRROR成員的歌曲，包括姜濤的《蒙著嘴說愛你》及陳卓賢的《再見寧靜海》。不過，最估不到的是聖誕歌曲《Jingle Bells》也在名單上。

以為去咗《中年好聲音》 有未能入選的網民在網上表示自己只得1小時去準備，但17首歌入面有8首歌不會唱，「我淨係睇《中年好聲音》見過有人唱……我收到歌單嗰陣以為自己去咗《中年好聲音》面試。」他透露自己抽中了《重口味》，並指自己聽《重口味》時，只是讀小學二年級，但他仍很開心可以參與面試，令他見到很多唱歌很好聽的人。有網民就認為樓主沒有做好準備，聽的歌不夠多，加上歌單的歌都是很熱門，盼他可以裝備好些，明年再努力。

為看花姐參賽 與此同時，也有上屆打入200強的參賽者陳煥然再接再厲，但最後未能中選，並謂「係無奈地死得不明不白，不過明嘅，我會繼續喺音樂路上爭取努力！」有網民就批評大會安排欠妥，並指大會要求只是16歲以上男性參加，但去到現場大會毫不考慮30歲以上人士，並斥大會沒有考慮分批去面試，好讓大家不用由早等到晚。有參與今次海選的網民就認為是一個很好的機會大開眼界，更有人表示是為了看花姐才參加。