全民造星6｜三金傳有黑歷史？ 明天記者會公布終極「第11人」

補習老師 為三金發聲

今屆《全民造星VI》不乏高手，而賽前被視為大熱的牛牛、三金(榮柏鑫)卻相繼出局，當中三金亦遇上支持率極高的Kai Cheung和Teller，要爭「第11人」唯一席位亦有難度。

對於三金由被捧為大熱到慘遭淘汰，不少網民對於他10強止步絕對是有跡可尋，網絡有傳他是有黑歷史才被ViuTV冷處理，有粉絲亦留意到《全民造星VI》播至尾聲，三金忽被打入冷宮，已很少重點鏡頭。不過有關三金的「黑材料」並未見有實質證據，而他讀中六準備考DSE時的補習老師日前就在Threads為三金發聲，大讚三金是個乖孩子，並公開當年合照，寫道：「那天，我記得他不用上課，是知道我即將last day，特意從家裡跑出來跟我拍照留念的。大概是因為，我曾經靜靜地聆聽他訴說自己的夢想。平常說話不多看起來有點酷的他，在我問到他在考完DSE有甚麼打算的時候，突然眉飛色舞地跟我分享他從前參加韓國男團選拔的經歷，自此他便找到了人生目標，決意要投身演藝界成為偶像。我聽完之後只淡淡地補充了一句，這行業競爭很大，也異常殘酷，如果你決定要走這條路，那你得付出比平常人更多的努力，然後還得祈禱自己會有這樣的運氣。」三金昔日的補習老師對於幸運女神在最後關頭沒有對他微笑感到可惜，亦知道三金真的十分努力，透過社交平台呼籲大家為三金爭做「第11人」投下神聖一票。