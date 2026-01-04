全民造星6｜古天樂談11強心水賣關子 已打針食藥否認入院

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽今晚（1月4日）在澳門新濠影滙綜藝館舉行，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村上演的《萬千星輝頒獎典禮2025》。《全民造星VI》總決賽由最後11強爭奪冠、亞、季軍殊榮，5名評判亦份量十足，包括古天樂、梁詠琪、少女時代成員孝淵Hyoyeon、名導劉偉強、ViuTV 經理鍾廣德。

認為小病是福 古天樂連日來到各地宣傳電影版《尋秦記》，然而前日因身體不適缺席佛山站路演活動，一度驚傳入院消息，幸而他昨日已回復狀態在深圳站行程中歸隊現身，古天樂不忘發揮幽默本色，向當地現場觀眾笑言：「噚日古代有啲事要處理，所以返咗去一轉，而家搞掂晒就返嚟喇。」及至今日，古天樂如期到澳門出席《全民造星VI》總決賽，甫現身即向記者表示身體無恙，繼續交戲表示從古代返回現代，並表示：「大王請咗假又冇講聲，文臣咪有啲擔憂囉！」對於有粉絲在社交網直指古天樂在內地行程期間一度入院，他先叫記者自己去問爆料粉絲，之後就否認入醫院一事，叫大家「唔使擔心」，直認有少少傷風感冒，已打針食藥，當記者問到是否《尋秦記》票房報捷太開心，古天樂認為小病是福，談到票房目標或破紀錄，他自言會盡其能力。

向華強有份投資 對於向華強曾表示被古天樂打動末決定為電影投資，他直認不諱：「向生、向太（陳嵐）係我呢一行裡面我非常尊重嘅電影公司老闆，向生真係好好，好提攜後輩，佢有份投資㗎呢部！」至於《尋秦記》主題曲《天命最高》翻hit，他不排除再會開金口唱歌，但暫時未有出歌計劃，當被催促盡快實行出歌計劃，古仔即打趣說：「咁好我依家唱！」在場記者隨即起哄。古天樂透露有睇過《全民造星VI》，直認想發掘新血及了解年輕一代這方的能力，在後台有見到一眾參賽者，問到可有心水？他為公平起見要賣關子，但大讚他們表現突出。