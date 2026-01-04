全民造星6｜大熱Ian Hannz得亞軍 第11人Teller復活獲網民投選奪冠(有片)

姜濤尾聲獻唱

《全民造星VI》由少女時代成員孝淵Hyoyeon、古天樂、劉偉強、梁詠琪和鍾廣德擔任評判，從11強選出總冠軍。結果Ian Hannz大熱倒灶，而原本已被淘汰的「第11人」Teller卻得票最多成為冠軍人馬，Jacky Fan則排名季軍，Jacky Fan在評判和投票分數均取得第三名，雖然Ian Hannz在評判分數取得最高分，但投票支持敗給Teller，最終由Teller取得總冠軍，而評判分數第二名的Yip Sir則三甲不入。