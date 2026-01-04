全民造星6｜大熱Ian Hannz得亞軍 第11人Teller復活獲網民投選奪冠(有片)

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽今晚（1月4日）首次移師到澳門舉行，最終11強分別為Bosco Kwan（關曉隆）、小雞（陳曉希）、Kirs（郭民鋒）、Ian Hannz（陳瑨羲）、Gordon（張肇維）、Dave（黃日禧）、DaiMa（李學偉）、Jacky Fan（范卓賢）、丘藍、Yip（陳頴業）及Teller（王偉俊）。
姜濤尾聲獻唱
《全民造星VI》由少女時代成員孝淵Hyoyeon、古天樂、劉偉強、梁詠琪和鍾廣德擔任評判，從11強選出總冠軍。結果Ian Hannz大熱倒灶，而原本已被淘汰的「第11人」Teller卻得票最多成為冠軍人馬，Jacky Fan則排名季軍，Jacky Fan在評判和投票分數均取得第三名，雖然Ian Hannz在評判分數取得最高分，但投票支持敗給Teller，最終由Teller取得總冠軍，而評判分數第二名的Yip Sir則三甲不入。
今晚總決賽，除了安排COLLAR站台表演外，姜濤亦以大師兄姿態登場，繼開場時語重心長勉勵一眾師弟外，尾聲亦以嘉賓身份再現身唱出《Boulder》。至於在公布賽果時，《全民造星VI》的11強以外參賽者也穿上隊衣攜手跳唱《前傳》。