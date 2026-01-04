全民造星6｜姜濤站台勉勵師弟 古天樂變身項少龍任評判

Marf 邱彥筒登場

總決賽開場時，《全民造星》以往5屆師兄師姐輪流出場，先由ERROR成員Dee和保錡出場為節目揭開序幕，跟住首屆《造星》冠軍姜濤在舞台中央升起，他有感而發：「比賽從來都係殘酷，咁多屆有人留低有人離開…我哋可以做嘅就係珍惜喺舞台上嘅一分一秒，盡力做好自己，用作品說話！」之後到Phoebus吳啟洋、ANSONBEAN、Marf邱彥筒及Lyman香胤宅亦有站台勉勵今屆年輕人，並由一眾已被淘汰的參賽者跳唱演繹師兄師姐作品，之後到兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪登場，接著Gin Lee再率先11強合唱。