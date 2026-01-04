全民造星6｜姜濤站台勉勵師弟 古天樂變身項少龍任評判

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽今晚（1月4日）首次移師到澳門舉行，最終11強分別是Bosco Kwan（關曉隆）、小雞（陳曉希）、Kirs（郭民鋒）、Ian Hannz（陳瑨羲）、Gordon（張肇維）、Dave（黃日禧）、DaiMa（李學偉）、Jacky Fan（范卓賢）、丘藍、Yip（陳頴業）及Teller（王偉俊），角逐冠亞季軍。
Marf邱彥筒登場
總決賽開場時，《全民造星》以往5屆師兄師姐輪流出場，先由ERROR成員Dee和保錡出場為節目揭開序幕，跟住首屆《造星》冠軍姜濤在舞台中央升起，他有感而發：「比賽從來都係殘酷，咁多屆有人留低有人離開…我哋可以做嘅就係珍惜喺舞台上嘅一分一秒，盡力做好自己，用作品說話！」之後到Phoebus吳啟洋、ANSONBEAN、Marf邱彥筒及Lyman香胤宅亦有站台勉勵今屆年輕人，並由一眾已被淘汰的參賽者跳唱演繹師兄師姐作品，之後到兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪登場，接著Gin Lee再率先11強合唱。
今屆5位評判亦份量十足，包括古天樂、梁詠琪、少女時代成員孝淵Hyoyeon、名導劉偉強及ViuTV經理鍾廣德，當主持強尼逐一介紹評判時，更特別多謝古天樂，他一邊把身前的名牌改為「項少龍」一邊問：「你講乜？聽唔到你講乜。」跟住以項先生身份跟強尼交流，強尼隨後更向項少龍預祝《尋秦記》勢破香港票房紀錄。