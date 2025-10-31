熱門搜尋:
萬聖節2025 安全帶 全運會 新店關注組 粵車南下 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-31 20:00:00

全民造星6｜學員三甲人讚「牛牛」唱歌好弊 Alvin獲何爵天讚夠勇 Winson獲飊高音一致讚好

分享：
20號參賽者Winson表演項目：唱歌《獨上C樓》。

20號參賽者Winson表演項目：唱歌《獨上C樓》。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚(30)播出一集，輪到2028號參賽者進行第一輪比賽，當中20號參賽者Winson以一曲《獨上C樓》獲得一眾導師及評判好評。Gin Lee和梁祖堯異口同聲表示「唱得好」，就連強尼也讃他唱得鬆容。當Winson唱至飊高音部分，3位評判不假思索地連橫按下藍燈，而一向出手快的Gin Lee亦即時搶人成功。梁釗峰對Winson的演出作出高度評價，更直指：「你真係好值得被看見。」

20號參賽者Winson唱至飊高音部分，3位評判即時連橫按下藍燈。 20號參賽者Winson自拍ig片全部以自嘲和攪笑為主。 20號參賽者Winson以3盞藍燈晉級加入Gin Lee一組。 21號參賽者牛牛表演項目：跳唱《What Makes You Beautiful》。 21號參賽者牛牛幾年前曾到過韓國面試。 21號參賽者牛牛憑跳舞救回自己晉級。 21號參賽者牛牛順利晉級加入梁祖堯一組。

牛牛跳舞自救

參賽者互投的三甲人選，21號參賽者牛牛以跳唱《What Makes You Beautiful》出賽。自言中學時視BTS為偶像，希望自己有朝一日能像BTS唱歌跳舞一樣閃閃發光的牛牛，一開聲唱歌後，梁祖堯即叫「弊喇！弊喇！」，評判亦聽得面無表情，不過幸好牛牛憑跳舞救回自己，成功令Oscar和梁釗峰按下藍燈，進入梁祖堯一組。Oscar坦言：「以你成個package嚟講，感覺上係很值得入嘅，因為《全民造星》畢竟都會睇外型同埋睇觀眾緣。」

adblk5
22號參賽者Alvin Lai表演項目：跳唱《無理取樂》。 22號參賽者Alvin Lai以跳唱為表演項目，贏得2盞藍燈。 22號參賽者Alvin Lai獲何爵天導演大讚，有勇氣走近評判表演。 22號參賽者Alvin Lai被評為C級 22號參賽者Alvin Lai成功進級加入梁祖堯一組。 梁祖堯向Gin Lee揚言要找出22號參賽者Alvin Lai的性格。

Alvin獲梁祖堯調教

22號參賽者Alvin Lai同樣以跳唱為表演項目而贏得2盞藍燈，何爵天對Alvin欣賞地表示：「你係好肯行到咁近，同我哋交流嘅一個performer。你未必做到最好，但係你有呢個勇氣去做呢樣嘢，我覺得好appreciate。」不過Alvin演出前兩位導師卻對他零印象，而演出後Gin Lee亦指Alvin：「跳又OK，唱又OK，但係嗰個感覺好似⋯⋯」最後梁祖堯決定把他入組，向Gin Le揚言：「我幫你搵佢嘅性格出嚟！佢未認識自己啫！」

23號參賽者Samson表演項目：唱歌《刻在我心底的名字》。 23號參賽者Samson只獲梁釗峰一盞藍燈跌入復活區。 24號參賽者朗朗表演項目：自彈自唱加跳唱《So Beautiful》。 對24號參賽者朗朗的演出，何爵天在紅、藍燈之間爭扎。 24號參賽者朗朗獲何爵天一盞藍燈跌入復活區。 25號參賽者Chester表演項目：自彈自唱《夜闌人靜》。 25號參賽者Chester演出走音，有感令支持自己的人失望而落淚。 25號參賽者Chester演出失準走音。 26號參賽者勾飛表演項目：自彈自唱《無可避免》 26號參賽者勾飛跌入復活區，他自言細個曾迷失方向學壞，後來跟中學同學一齊玩busking而走回正軌。。 27號參賽者阿木表演項目：唱歌《普渡眾生》，可惜最後被淘汰出局。. 25號參賽者Chester 覺得自己的Selling Point是棚牙。

前亞視藝人杜挺豪之子 跌入復活區

至於跌入復活區的分別有從事模特兒，曾在倫敦Fashion Week行過Catwalk23號參賽者Samson；從加拿大回流參賽，前亞視藝人杜挺豪之子24號參賽者朗朗；被指笑起上來似陳柏宇的25號參賽者Chester以及小時曾迷失方向學壞，後來跟中學同學一齊玩busking而走回正軌的26號參賽者勾飛。當中25Chester，在表演自彈自唱《夜闌人靜》時連走兩次音，事後有感令支持自己的人失望而不禁落下淚來。27號阿木則是全集唯一被淘汰的參賽者。

ad