全民造星6｜學員三甲人選「牛牛」唱歌好弊 Alvin獲何爵天讚夠勇 Winson飊高音贏高度評價

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚(30日)播出一集，輪到20至28號參賽者進行第一輪比賽，當中20號參賽者Winson以一曲《獨上C樓》獲得一眾導師及評判好評。Gin Lee和梁祖堯異口同聲表示「唱得好」，就連強尼也讃他唱得鬆容。當Winson唱至飊高音部分，3位評判不假思索地連橫按下藍燈，而一向出手快的Gin Lee亦即時搶人成功。梁釗峰對Winson的演出作出高度評價，更直指：「你真係好值得被看見。」

牛牛跳舞自救 參賽者互投的三甲人選，21號參賽者牛牛以跳唱《What Makes You Beautiful》出賽。自言中學時視BTS為偶像，希望自己有朝一日能像BTS唱歌跳舞一樣閃閃發光的牛牛，一開聲唱歌後，梁祖堯即叫「弊喇！弊喇！」，評判亦聽得面無表情，不過幸好牛牛憑跳舞救回自己，成功令Oscar和梁釗峰按下藍燈，進入梁祖堯一組。Oscar坦言：「以你成個package嚟講，感覺上係很值得入嘅，因為《全民造星》畢竟都會睇外型同埋睇觀眾緣。」

Alvin 獲梁祖堯調教 22號參賽者Alvin Lai同樣以跳唱為表演項目而贏得2盞藍燈，何爵天對Alvin欣賞地表示：「你係好肯行到咁近，同我哋交流嘅一個performer。你未必做到最好，但係你有呢個勇氣去做呢樣嘢，我覺得好appreciate。」不過Alvin演出前兩位導師卻對他零印象，而演出後Gin Lee亦指Alvin：「跳又OK，唱又OK，但係嗰個感覺好似⋯⋯」最後梁祖堯決定把他入組，向Gin Le揚言：「我幫你搵佢嘅性格出嚟！佢未認識自己啫！」