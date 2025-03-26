全民造星6｜最年輕參賽者明年考文憑試 獲家人支持：《造星》機會得一次 DSE可考好多次(有片)

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》近日開始進行海選，分開8日舉行面試，盡量跟每位參賽者見面。在今日的探班活動上，大會公布由李幸倪(Gin Lee)和梁祖堯擔任擔導師，花姐和徐浩擔任評審，強尼繼續做主持，在今日活動上會見傳媒的12位參賽者中，其中兩名最年輕的參賽者都是中五學生，分別是17歲的楊皓軒和16歲的陳曉希，將於明年考DSE。

獲家人老師支持

兩人受訪時坦言心情緊張，楊皓軒自言擅長跳舞，陳曉希則對唱歌有較大信心，兩人明年將考DSE，問到家人的反應時，楊皓軒表示，「屋企人都好支持我參加《全民造星》，在不同的溝通之下，我們達成共識，我先專注自己想做的事，我下年我考DSE，家人覺得《全民造星》機會得一次，DSE可以考好多次，所以先玩《全民造星》，屋企人同老師都一起談論。」陳曉希亦表示也獲家人支持，「他們認為可拓闊視野，開眼界，他們覺得我唱歌肯定沒問題，但要睇跳舞怎樣。(有否參加過比賽？)校內係第一名，校外比賽雖然會入決賽，但競爭很大，沒有名次」」他坦言很有興趣入行，至於可擔心難兼顧學業，他認為始終靠個人自律，但直言不太熟悉賽制，最熟悉的《造星》師兄是MC張天賦，若入圍也有機會選MC的歌曲參賽。