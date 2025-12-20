熱門搜尋:
娛樂
2025-12-20 10:03:54

全民造星6｜最後10強名單出爐 大熱三金被淘汰爭做「第11人」

《全民造星VI》昨晚一集最後10強經已出爐。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚一集最後10強經已出爐，分別是年僅17歲的Bosco Kwan(關曉隆)、小雞(陳曉希)20Kirs(郭民鋒)21歲的Ian Hannz(陳瑨羲)23Gordon(張肇維)24歲的Dave(黃日禧)DaiMa(李學偉)25Jacky Fan(范卓賢)26歲丘藍及40歲街舞老師Yip(陳頴業)，昨日已公開《前傳》的10強版本MV，總決賽將於202614日移師澳門舉行，屆時冠亞季軍將會誕生，爭奪只得一位的皇座，見證大時代到來！

ViuTV選秀節目《全民造星VI》總決賽將於2026年1月4日移師澳門舉行。 ViuTV選秀節目《全民造星VI》總決賽將於2026年1月4日移師澳門舉行。 ViuTV選秀節目《全民造星VI》總決賽將於2026年1月4日移師澳門舉行。

三金出局勁洋蔥

《全民造星VI》今屆特別為被淘汰的參賽者設立投票機制，得票最多的可成為「第11人」可以躋身決賽；目前為止，已有多位人氣參賽者慘被淘汰，當中包括牛牛(周德誠)，、Kai Cheung(張家文)TUZER0(曾棣山) Homing(姚浩銘)等，昨晚播出的最後一集，在南韓受訓一個月的14強公布排名時，司儀強尼指第10名出現同分，分別是三金(榮柏鑫)DaiMa，結果經商議後揀選DaiMa入圍，對於一直被視為大熱之一的三金被淘汰，經歷逾半年的戰友Ian Hannz即哭成淚人，三金臨離開前亦特別多謝暫列第1名的Ian，感激多次可以跟對方成為一組，連強尼亦在鏡頭前不禁落淚，場面感動。

《全民造星VI》最後10強分別是Bosco Kwan、小雞、Kirs、Ian Hannz、Gordon、Dave、DaiMa、Jacky Fan、丘藍、Yip 昨日已公開《前傳》的10強版本MV 三金、Andy同告出局。 三金被淘汰令人意外。 Ian Hannz送走戰友哭成淚人。 Ian Hannz送走戰友哭成淚人。 強尼亦大受感動一度拭淚。 《全民造星VI》昨晚一集最後10強經已出爐。 最年長參賽者、40歲街舞老師Yip殺入10強。 小雞、丘藍順利入圍。 Dave在韓國受訓一個月亦進步不少。 王偉俊(Teller)出局 杜曦駿(Larry) 亦已出局

