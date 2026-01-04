熱門搜尋:
娛樂
2026-01-04

全民造星6｜最終11強登場 少女時代成員孝淵期待總決賽舞台

《全民造星VI》總決賽最後11強於賽前現身紅地毯見傳媒。 (周令知攝)

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽今晚（14日）移師到澳門新濠影滙綜藝館，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。

5位評判包括名導劉偉強、少女時代成員孝淵、古天樂、梁詠琪、ViuTV總理鍾廣德。 (周令知攝) 少女時代成員孝淵 (周令知攝) 少女時代成員孝淵 (周令知攝) 梁詠琪 (周令知攝) 梁詠琪 (周令知攝)

孝淵廣東話打招呼

《全民造星VI》總決賽最後10強分別是Bosco Kwan（關曉隆）、小雞（陳曉希）、Kirs（郭民鋒）、Ian Hannz（陳瑨羲）、Gordon（張肇維）、Dave（黃日禧）、DaiMa（李學偉）、Jacky Fan（范卓賢）、丘藍、Yip（陳頴業），而今屆大玩票選復活制，Teller（王偉俊）得票最多成為「第11人」躋身總決賽，最後11強於賽前現身紅地毯見傳媒，11子以黑、灰為主調的西裝look登場，十分有型。

今屆5位評判可謂份量十足，包括古天樂、梁詠琪、少女時代成員孝淵Hyoyeon、名導劉偉強及ViuTV經理鍾廣德，孝淵踏上紅地毯時以廣東話自我介紹及打招呼，表示好期待今晚總決賽的舞台演出

《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝) 《全民造星VI》兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身。 (周令知攝)

落選者到場撐兄弟

此外，《全民造星VI兩位導師梁祖堯、Gin Lee李幸倪、主持強尼均有現身，而一班已落選的賽前大熱Kai Cheung、三金、Homing等亦在觀眾席打卡撐兄弟。今晚一眾《造星》師兄師姐將會現身撐場，包括ERRORCOLLAR成員，而sica何洛瑤、WinWin楊安妮、Lyman香胤宅、Phoebus吳啟洋及肥仔@ERROR等均會助陣，站台與最終11強聯乘表演。

Kai Cheung、三金等亦在現場打卡撐兄弟。 Kai Cheung、三金等亦在現場打卡撐兄弟。 Ian Hannz陳瑨羲 (周令知攝) Ian Hannz陳瑨羲 (周令知攝) Gordon張肇維 (周令知攝) Gordon張肇維 (周令知攝) DaiMa李學偉 (周令知攝) DaiMa李學偉 (周令知攝) 丘藍 (周令知攝) 丘藍 (周令知攝) Teller王偉俊 (周令知攝) Teller王偉俊 (周令知攝) Jacky Fan范卓賢 (周令知攝) Jacky Fan范卓賢 (周令知攝) 小雞陳曉希 (周令知攝) 小雞陳曉希 (周令知攝) Dave黃日禧 (周令知攝) Dave黃日禧 (周令知攝) Bosco Kwan關曉隆 (周令知攝) Bosco Kwan關曉隆 (周令知攝) Kirs郭民鋒 (周令知攝) Kirs郭民鋒 (周令知攝) Yip陳頴業 (周令知攝) Yip陳頴業 (周令知攝)

