全民造星6｜最終11強登場 少女時代成員孝淵期待總決賽舞台

ViuTV選秀節目《全民造星VI》（全民造星6）總決賽今晚（1月4日）移師到澳門新濠影滙綜藝館，硬撼TVB同日假澳門上葡京綜合渡假村舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》。

孝淵廣東話打招呼

《全民造星VI》總決賽最後10強分別是Bosco Kwan（關曉隆）、小雞（陳曉希）、Kirs（郭民鋒）、Ian Hannz（陳瑨羲）、Gordon（張肇維）、Dave（黃日禧）、DaiMa（李學偉）、Jacky Fan（范卓賢）、丘藍、Yip（陳頴業），而今屆大玩票選復活制，Teller（王偉俊）得票最多成為「第11人」躋身總決賽，最後11強於賽前現身紅地毯見傳媒，11子以黑、灰為主調的西裝look登場，十分有型。

今屆5位評判可謂份量十足，包括古天樂、梁詠琪、少女時代成員孝淵Hyoyeon、名導劉偉強及ViuTV經理鍾廣德，孝淵踏上紅地毯時以廣東話自我介紹及打招呼，表示好期待今晚總決賽的舞台演出。