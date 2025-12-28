全民造星6｜王偉俊Teller撼贏大熱三金 獲網民投選成為終極第11人(有片)

10強在記者會輪流表演自選項目並進行拉票，並表演10強版的《前傳》後，由司儀陳安立公布第11人選，Teller撼贏投票榜的其餘4強，包括的18號Kai Cheung、31號三金(榮柏鑫)、32號畢佬、59號TUZERO，成功躋身總決賽。Teller亦是前往韓國受訓的14位參賽者之一，惟最後未能躋身10強，他是一直是第11人的熱門人選，最後終極第11人。Teller分享感受時表示，其實在被淘汰時已感無悔，既然獲支持成為11強，必會盡全力令自己更加無悔。本身是Beatboxer的他隨即示範拿手好戲。