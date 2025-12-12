全民造星6｜畢佬20強止步 17歲Marcus以1盞燈之差被淘汰

Group 3以4盞燈勝出。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)逢星期一至五晚上9時30分播出，昨晚(11日)一集首先出場有5號Kirs和12號小雞組成的Group 3；第一次同隊，Kirs直覺2人聲線各有風格：「佢係比較old school嘅，同埋好有powerful嘅，我就R&B嘅聲線。」不過除了唱歌風格，其實2人就連做事性格也大不相同，小雞雖然排練時經常手機不離手，但樂觀主義的他依然對比賽充滿信心：「我點都會講10成㗎，係要催眠自己，吸引力法則吖嘛。」反觀悲觀主義的Kirs卻一直覺得自己會被淘汰。 Group 3的演出《不要醉後喜歡我》，Kirs的歌聲先後得到6號(繆浩昌)和陳建安讚賞，認為Kirs聲線慵懶，切合歌曲狀態和氛圍。楊淇亦指很享受2人的演出：「兩位唱歌都非常之好聽。我見到Kirs係有飲醉嘅狀態嘅，佢會奔放啲。而小雞就仲係乖乖仔嘅。我會期待睇到你再狂野啲嘅一面，曳少少。」

Marcus 生得有啲急 反觀Group 4成員，14號Marcus和49號Larry的演出就以鏡作為主題；Larry覺得鏡這個元素大可跳一些超級齊整的舞蹈，而Marcus亦覺會炸爆舞台：「仲要跳Popping喎，Popping本身已經夠炸，如果一齊就會再炸。」不過要在短時間內學新舞種並不容易，Marcus就被Larry笑指很容易「爆ram」，集中力下降。Marcus亦表示：「去到某一個位就會突然之間唔想記，我就會選擇去坐低，但係會照聽嘅，我係跟唔到囉，但係我個腦其實係繼續吸收緊。」對於Group 4的演出《The Dark Side》，陳建安直指自己看到沒空寫評語：「因為好入咗成個表演。Larry個眼神同埋成個狀態、氣場，我係偏向畀Larry吸引住嘅。」而6號則被Marcus的樣子吸引著，笑言大家一直在討論Marcus有否報細年齡，Marcus聞言妙答：「我生得有啲急！」最後Group 4落敗，Marcus以1盞燈之差被淘汰。Marcus坦言能夠入圍比賽已經成功挑戰自己：「即係可以知道自己原來都有咁嘅實力㗎喎。同埋好感激喺度遇過嘅所有人，因為佢哋都幫助咗我好多，之後我都學咗好多嘢，我都一直成長緊，雖然我好似好大個咁，但係其實我17歲啫。」

畢佬大方贏全場掌聲 緊接第3輪組合對決，先有由32號畢佬和52號DaiMa組成的Group 5。今次的表演Gin Lee形容是一個關於人的演出：「feel個touch，feel大家畀嘅emotion，feel互相畀嘅一個陰一個陽，一個剛一個柔，點樣大家混埋一齊去做一個balance。」雖然畢佬和DaiMa本身已是一個外向，一個內歛，但要做到互相配合仍有一定難度，最後經過梁祖堯指導，2人終於找到表演融合的方法，畢佬特別感謝梁祖堯教識自己跟DaiMa 如何連結一起。 6號認為Group 5的演出《When 2 Worlds Collide》是一個很用心和很有想法的表演，而陳建安則大讚畢佬：「你一開始跳Breaking我就直頭係feel到一個大浪喺呢個廠入面飛咗出嚟。」還笑問：「呢啲係唔畀錢可以睇到嘅嘢嚟嘅咩！」至於Group 6的成員則有34號丘藍和41號Jacky Fan。兩位唱得之人以原創曲《裂縫》出戰，Edward Chan直言被丘藍的歌聲吸引：「因為你充份地將你低range嘅優點一路keep住，而你冇貪心去再做其他嘢。」最後Group 6以3盞燈勝出，畢佬在20強止步，被淘汰的畢佬不單止反過來安慰DaiMa，還開心地表示：「我真係好enjoy呢個舞台，所以我係冇反悔，我知一個比賽一定會有贏有輸，自己做好自己，同埋我知道決賽會揀多一個人返嚟吖嘛，see you later！」充滿正能量的畢佬贏得全場掌聲。