全民造星6︱第四回合30強誕生 A組隊員Austin、Chester、Dixon、黃尚慘被淘汰

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)，昨晚(4日)播出一集，在第3回合比賽中只勝出兩輪的B組，需要在餘下11位參賽者淘汰多4人。總顧問花姐和音樂顧問徐浩在爭論中作出艱難的決定，最後被淘汰的有Austin、Chester、Dixon及黃尚。對於這個結果，黃尚坦言覺得有太多憤怒：「Chester嗰team係贏咗，但係佢哋3個都被淘汰，咁而我亦都係我嗰team入面獲最多好評。我都唔知講乜好，我嘅憤怒唔係好想爆嗰啲，而係我唔知點樣釋放出嚟。」而Chester亦無奈地表示：「贏輸意義不大啦對我嚟講，既然贏咗大家都要我哋3個走嘅話就冇乜意思。」

決定取消導師制 要走的終須要走，而留下的A組隊員卻因為只剩7人，很難繼續進行小組對決，所以大會要求B組送走3位隊員給A組。 Gin Lee對此提議大力反對：「我冇理由贏咗要揀啲仔離開，即係我要拋棄佢哋，同埋花咗咁多心機喺每一個仔身上，建立咗咁多信任同感情。」最後大會決定取消導師制，將30強參賽者合併，重新再分成6組，每組5人進行自選和指定對決，每個回合落敗的小組會有兩位成員被淘汰，首先小組中最低Grade的人會優先被淘汰，如果當中有兩個最低Grade便交由評判選擇。而第二個被淘汰的人，評判將不計任何級別，挑選出當日表現未如理想的成員。完成所有對決後，還會在落敗小組中淘汰4位參賽者。而今個回合比賽請來卓韻芝、樂隊ToNick主音趙善恆、歌手Gareth.T(湯令山)、導演及美術服裝指導張蚊、歌曲監製陳考威擔任評判。

第 5 組獲評判激讚 第4回合小組對決，首先出場的是第5組，組員包括17號阿O、18號Kai Cheung、20號Winson、63號Teller、80號Harry Kwan。當中Teller要跟之前的組員分開，孤獨感霎時湧上心頭，而之前跟Teller同組的隊員亦大感不捨，各人紛紛流下男兒淚，而更巧合的是抽籤結果兩組人竟然要進行對決。天意如此，也只能全力以赴，Teller更自願擔任小組隊長。 不過面對各有主見，被指「唔聽人講嘢」的4位隊員，Teller自覺未能引導事情，加上因為被蜘蛛咬傷而身體不適，甚至連驗收日也不能出席，情緒一度低落。沒了隊長的第5組即時潰不成軍，驗收日的表演更被指似撞邪，Gin Lee看著也忍不住笑起上來，最後得到花姐的評價是「完全理解唔到」兼「好低級」。不過雖然演出被彈到一文不值，但第5組卻全無沮喪之情，Teller得知後也禁不住讚他們思想正面。 驗收慘敗後，Harry用了兩日時候編出另一首全新歌曲，大家也非常喜歡。綵排當日終於吐氣揚眉，換來有品味和很有型的評值，花姐更形容為《造星》史上最滿意演出三甲之一。

周殷廷 隔空打氣 最後，第5組以原創曲《RISING》作為自選項目，其演出不單令後台觀眾拍爛手掌，一眾評判亦大為欣賞，覺得以原創曲來說已是不俗的作品，而Gareth.T更突然一問：「點解你會攞咗個F嘅？Harry！」Harry想不到會有此一問，只懂傻傻地笑著回答：「我都唔知！」Gareth.T還表示：「首歌係你整家嘛！我覺得幾好，唔錯嘅！」至於第2組的成員包括有1號Jay Lam 、32號畢佬、35號Michael、59號TUZERO、73號Yip Sir。 今次第2組選唱了YT周殷廷歌曲《三生有幸》，原來畢佬好鍾意YT大哥，Gin Lee還爆畢佬在首回合比賽時已經跟自己說：「Gin，Can I tell you something？如果我下一round入嘅話，可唔可以唱YT嘅歌，跟住你叫佢嚟睇。」Gin Lee一直記在心中，來到今回比賽，果然有口齒地找來YT錄音幫第2組打氣加油。畢佬看完後開心到眼濕濕之餘，亦很感謝Gin Lee，他表示：「其實佢唔使咁樣做嘅，佢喺想支持我哋，鼓勵我哋做好啲，所以好多謝Gin Lee咁樣幫我哋。」