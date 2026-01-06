全民造星6｜肥仔孖Teller表演獲激讚 經理人為保錡護航遭193反駁惹惴測

《全民造星VI》總決賽於周日(4日)已圓滿結束，ERROR隊長肥仔(梁業)與冠軍Teller(王偉俊)的表演廣獲好評，肥仔臨危受命於兩日內排練，交出精彩的跳唱表演，成功為Teller加分，不少網民留言請ViuTV要好好珍惜肥仔。不過，當晚客串擔任司儀的隊友何啟華(Dee哥)和保錡的表現，則評價兩極，兩人走落台問古天樂拎簽名，成功掀起氣氛，佰訪問孝淵時，保錡以招牌的港式英語提問對參賽者表現的評語，又以「Better Face」形容靚仔，全場爆笑，但有網民狠批失禮，令場面尷尬。

肥仔於賽後在社交平台po與Teller的合照，分享對師弟奪冠的喜悅，「我排咗咁多年造星，我第一次終於造到個冠軍。」

他形容今次演出達史詩級難度，因為Teller由復活到總決賽，只有不足兩星期時間排練，「得2日時間排練，期間佢仲要排自己solo item，你已經做得好好，真心enjoy同你玩。」他分享臨危受命的過程，原來是《造星》編審KK的提議，「當我知道咗我要負責同第11強表演，我心諗咁大整蠱，跟著打畀KK問，佢就問返我『得咁短時間可以度到橋又可以即刻排既人選你有冇畀到我』，KK老師嘅問答技巧都好高，呢頂高帽帶落嚟，我又好似真係拒絕唔到佢。」 事後，網民大讚肥仔功架超班，令Teller的演出昇華，形容肥仔是ViuTV「無限續約的男藝人」、「最被underrated的唱跳歌手」，甚至建議開節目給肥仔，在極短時間內crossover其他造星仔女，並期望公司給ERROR更多機會。肥仔亦有留言多謝大家的讚賞和鼓勵，並趁機宣傳新歌，呼籲大家loop他與姜濤新歌《獅虎流》的MV。



前晚肥仔、阿Dee和保錡行紅毯時受訪，被問到為何193郭嘉駿缺席時，阿Dee表示根本不是ERROR全團活動，「因為一啲私人理由，時間表安排，變成我同保錡都喺度。」肥仔亦補充指原本只有他出席，因為與參賽者合作表演。而阿Dee和保錡亦事先張揚，會以《尋秦記》票尾向擔任評審的古天樂索取簽名，並預告事成會出po開心share簽名戲票。阿Dee與保錡亦趁訪問古天樂時，公開向項少龍索取簽名，並兌現承諾出po。

不過，他與保錡訪問孝淵卻受到不少批評，其中，保錡問孝淵他與阿Dee誰比較靚仔時，以「Better Face」形容靚仔，不少網民認為場面尷尬共失禮，並指現場有翻譯，根本不須以港式英語對答。而ERROR經理人阿濟就為保錡護航，解釋他只有兩日時間準備，開騷後才收到指示要訪問評審，保錡只是捱義氣頂上，他留言，「唔係執係頂，得兩日就係仲要今日5/1有工作，知道要幫手我同佢講都即刻肯嚟頂，仲要佢早一日嚟咗，production 叫佢幫手排一排，佢都即刻過嚟排同夾下稿，訪問係得古生同gigi 喺稿上面，因為直播要拖，所以新加訪問，佢哋唔知有翻譯，英文講得唔好叫唔尊重，咁大家以後唔好用你啲港普啦，因為咁樣係好唔尊重，對唔住大家，我以後都唔會講港普，尊重，thanks！」而阿Dee亦有轉載相關留言，表示「sad but ture, 下次會處理得好啲。

事件繼續發酵，有網民認為保錡臨危受命是頂替失踪了的193，因193在開騷前兩日臨時無法出席。193就親自留言回應，「其他嘢我唔方便評論，亦都唔覺得需要評論，正如我都唔覺得經理人應該亂發言一樣 不過你 好似有啲誤會，以正視聽所以我都要講一講，首先係請大家千祈 唔好盡信我經理人講嘅嘢；二，唔知你點樣聽返嚟係兩日？我肯定就最少有六日；又點解係無暇出席？邊個講㗎 ？同埋其實係可以唔需要人頂替嘅。」阿濟亦再留言解釋：「我講清楚係，我冇話193兩日前通知呀，係話兩日前叫保錡頂咋！」今次保錡沒有回應網民，但193與阿濟隔空在網上對話，惹來內訌惴測。

