全民造星6｜與Gin Lee做導師 梁祖堯爆花姐為《造星II》參賽者再戰落淚（有片）

花姐在活動上表示過去幾屆聽到有人提議過搵Gin Lee做導師，但她覺得Gin Lee好悶，擔憂影響節目效果，直至上次Gin Lee與MIRROR的李駿傑(Jeremy)開騷，見識到Ginl Lee可愛一面才改變想法。

梁祖堯、Gin Lee表示今日由早上開始進行面試，他們表示除了留意參賽者的唱歌、跳舞外，也會看對方的性格及態度，如果有些人技巧一般，但對方很有心、很有性格的話，都希望可以提升他們的技術。他們又指今年有參賽者是16歲，坦言很大壓力，「好嘅老師會影響人一世，唔好嘅老師又會影響人一世」，並稱對他們說話要比較小心，擔心太過嚴苛會造成陰影，但又怕太過客氣會令對方誤會。

不參與foul 人環節

Gin Lee表示自己過去一直都是處於觀察者身份，平日甚少批評其他人，但今次的身份不同，自己也在拿捏了兩日應有的態度，所以現時觀察完後，會主動給予評價，同時安慰自己不是在批評對方不是，而是讓對方認清自己的能力。祖堯指Gin Lee是一位很好的導師，因為她很勤力，看東西很準，所以很期待跟對方合作。他又稱來到今屆會專心做導師，今屆不會參與foul人環節，同時也不像以往會覺得自己是經理人，著重學員包裝，而是會發掘每位學員，教好他們。

為 《全民造星 II 》參賽者落淚

Gin Lee大爆花姐見到一些小鮮肉時會特別醒神，二人表示有些參賽的表現的確會觸動到他們的情緒。祖堯更大爆花姐為一位參賽者落淚，他指對方曾參與《全民造星II》，但期間受到網民的批評，如今見到他是準備充足，一直都很努力，改頭換面再來參賽，可惜對方的年紀大，奈何時機不對無法入圍。