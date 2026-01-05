熱門搜尋:
2026-01-05 17:00:19

全民造星6｜芯駖與Bosco Kwan摸pat跳辣身舞：佢人細鬼大 Winka自薦做新男團經理人

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)賽果已塵埃落定，COLLAR以師姐身份擔任表演嘉賓跳唱《Riding High》，王家晴(Candy)笑言化妝間充斥當年的hair spray氣味，重拾《造星IV》感覺，蘇雅琳(Ivy So)更正說：「佢係話聞到《造星》陣味！」邱彥筒(Marf)補充說：「佢(Candy)話唔敢相信我哋當初都係咁樣比賽，好彩我哋都有做呢個選擇。其實我都覺得好unreal，當日我哋咁緊張，今日嚟到兩手揈揈，唱完就喺側邊睇吓，為佢哋緊張。」

COLLAR擔任《全民造星VI》表演嘉賓，憶起當年參賽經歷，興奮又感觸。(周令知攝) COLLAR以師姐身份擔任《全民造星VI》表演嘉賓。(周令知攝) 17歲Bosco Kwan與39歲芯駖相差22年，兩人驚喜大跳辣身舞。 17歲Bosco Kwan與39歲芯駖相差22年，兩人驚喜大跳辣身舞。 17歲Bosco Kwan與39歲芯駖相差22年，兩人驚喜大跳辣身舞。 Bosco Kwan與芯駖跳辣身舞，埋身模pat動作大膽。

李芯駖(Sumling)、陳泳伽Winka和沈貞巧Gao分別與今屆參賽者合作表演。芯駖與形象可愛的Bosco Kwan(關曉隆)大跳辣身舞，更有大膽的摸pat動作，「其實Bosco係人細鬼大嘅表演者，年紀細細但壓台感好強，踩落地係好震撼，表演力好強，天生適合舞台演出，唱跳都好有自信。」Winka激動表示，「真係頂唔順。」許軼Day早前曾與姜濤和Jeremy李駿傑貼身跳舞，她自言感到好怕醜，「睇完今日佢哋(隊友)同今屆參賽者表演，真係尖叫。」至於摸pat動作，原來是芯駖建議，「其實係我哋自己度，本來排舞師建議係分開少少，但既然做得就去盡啲，摸嗰下係耀老師度，但我哋有要求close啲。」原來兩人表演時，芯駖一度跣腳，「0.5秒裡，我隻腳轉咗3個圈嚟踩實，好驚影響參賽者，所以返後台係好內疚。」

COLLAR笑言想與ViuTV新男團拍偶像劇。(周令知攝) COLLAR笑言想與ViuTV新男團拍偶像劇。(周令知攝) Gao與Gordon大跳性感舞步。(周令知攝) COLLAR擔任《全民造星VI》表演嘉賓，跳唱《Riding High》。(周令知攝) Marf以《全民造星IV》冠軍身份，分享感言。(周令知攝) 丘藍獲COLLAR師姐大讚有潛質。(周令知攝)

Gao與Gordon(張肇維)的演出仍相當sexy，她形容：「Gordon係鋼鐵大直男，其實sexy部分排舞時都用咗好多時間去執，佢係超級勤力。」Gao大讚參賽者好有團魂，不介意讓對方看到自己表演，互相提點。Winka與丘藍合唱《一個男人和一個女人》，更在原唱者古天樂面前表演，她坦言相當緊張，「因為我哋喺尖沙咀海傍busking時已認識，佢係幫MC彈結他，我驚連累佢，好想幫佢加分，佢嘅低音喺現今樂壇好少有，好性感，結他都好sexy。」雖然丘藍三甲不入，但她認為總會被唱片公司發掘，Marf就大讚他可駕馭不同風格。

對於有傳公司計劃組七人男團出道，Winka表現興奮，被Marf大爆她想做男團經理人，「因為佢哋唱又得，跳又得，會好適合拍戲，做Model或賣廣告，好正！」Ivy So笑言COLLAR與新男團合作拍偶像劇。

