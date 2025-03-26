全民造星6｜花姐再出山認怕節目欠吸引力 強尼6度主持仍緊張（有片）

ViuTV大型選秀節目《全民造星VI》現正進行海選，今日花姐黃慧君與強尼、音樂總監徐浩一齊見傳媒，並宣布由梁祖堯、Gin Lee李幸倪擔任導師。同時讓12位參賽者見傳媒，年紀最少的是16歲，更有人專程從海外飛來香港參賽。 花姐坦言一直對《全民造星》有情意結，就算過去有幾輯沒有參與都會特別留意，她表示「我想節目好睇啲，個節目如果有我會再好睇啲，唔想《全民造星》跌」，所以決定出山。強尼續指過去花姐不時說要來探班，不是瞓著，便是因為太忙缺席，但日前跟她食飯時，見到她力邀梁祖堯當導師，期間多次向對方表示自己會有份參與，便知花姐今次是非常認真參與。

忍唔住都係爆粗 由於今次面試人士當中不乏16歲學生哥，花姐表示在海選開始前，曾提醒自己不要講粗口，「因為我都係人哋媽媽，如果見到有人用粗口鬧自己個仔會好傷心，但到最後好似忍咗十分鐘，好忟憎見到有啲人唔知自己做咩。」她坦言首日見到很多年輕的參實者，想不到仍有這麼多人是想追夢，而且他們都是非常認真，令她感受甚深。強尼表示有時會用很強硬的語氣責罵參賽者，明白他們是很有理想，「但係有時要用嗰啲語氣先會入到耳」。 強尼已是第6度擔任主持，他表示每次做都是腎上腺素飆升，因為永遠預計不到有甚麼事會發生，有甚麼人出現，也不會知道參賽者、導師、評判等人的反應，因此新鮮感仍然有。

今年海選要8日 花姐提到今次海選天數較長，差不多要8天，因為希望可以讓每一位有報名的人士一個機會。對於有參與面試的人批評大會安排欠妥，強尼坦言不是最完善的安排，但今次已經可以在6、7小時完成一場海選，而過去則是要參賽者等足廿多小時。他指有些參賽者不滿等太久，自己也有告訴他們過去出色的參賽者等了廿多個小時，仍可以發揮水準。 最大年紀有38歲 談到今年的參賽資格降至16歲，花姐表示年紀最大的有38歲，但自覺16歲的男仔都已經變完聲，希望可以給多些機會予不同人，加上現時16歲的男仔都很有個人思想，非常厲害。談到今年沒有到海外招募，花姐指香港也有很多人想追夢。她坦言自己的兒子分別是19歲及22歲，但不會讓兩子入行，因為很辛苦，自己會心痛，更謂二人只得個「高」字，並沒有甚麼特色。