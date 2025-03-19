ViuTV選秀節目《全民造星6》舉行海選，今屆只接受男士報名，今日網上有不少人貼出在等候入場面試的照片，見到非常多人在將軍澳某學院排隊，更打晒蛇餅。有參賽者更因為排隊排到電話無電，而出PO求救︰「有冇調景嶺將軍澳嘅朋友，可以拎個power Bank俾我。懷疑起碼要等到下晝」

退役香港劍擊代表隊隊員何英瑋、KOL林錡俊亦在社交平台透露自己報名參加。何英瑋留言說︰「唔知道今日有冇人喺全民造星？我首:黐線是最高級的讚美! 你又鍾唔鍾意呢？」林錡俊就暗示自己未有份入圍，而他就貼出排隊的人龍，引來網民留言道︰「問心，呢張相入面有邊件係有明星相，唔建議佢地嘥時間排隊喇。」而他就留言說︰「我咁講，敢行出嚟已經好犀利 」

有網民批抨不公

有網民就留言表示海選出現不公的情況，他上載了一張在場內的照片，見到多位參賽者站在台上，並有一號碼在腳旁。對方寫道︰「《全民造馬6》如果話你知， first take同造星一早已有內定名單，你信唔信？ 今日利用咗大家嚟做一場『場面盛大』嘅海選。 坐喺下面親眼見到花姐揀啲唱到走音，又唔識跳舞嘅人，更加有一位人兄，花姐俾咗三次機會佢試，原來佢係某位香港江湖大佬嘅仔。樂壇已死唔係冇原因既 ，靠香港既呢啲媒體做嘅好事。」

搵一班人陪跑做炮灰

又有網民大呻：「《全民造星6》海選真係嘥X氣，排隊排左幾粒鐘。見到好多唱歌唱得好既人冇入到，反而走晒音又甩晒beat既就入到。我係被選中唱《櫻花樹下》果組， 竟然揀咗個唔識唱歌、唔識跳舞、又矮又薯既入，以後都唔會再參加viutv呢啲選秀比賽。如果你自問好得閒既，可以明年再去見識下。《全民造星》應該改為『全民造馬』比較貼切，搵一班人陪跑做炮灰，拭目以待到時節目播出後，選左入去既有幾高質。」