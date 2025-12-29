熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-29 12:00:00

全民造星6｜「11強」Teller直認備戰有輸蝕 Yip Sir寧退位做軍師 力推Gordon入男團(有片)

分享：

《全民造星VI》昨日(28日)舉行11強拉票記者會，63號王偉俊(Teller)以高票成為第11強人選，Teller受訪時多謝所有支持者，「我以好短時間整咗首歌出嚟，有啲位未排好晒，但大致上知道自己想做乜。」總決賽將於1月4日舉行，只有大約1星期備戰，他坦言時間有點輸蝕，但必會盡全力奉上最佳演出。
 

Teller、Gordon和Yip Sir積極為《全民造星VI》總決賽備戰。(娛樂組攝) 《全民造星VI》第11 強，63號王偉俊Teller。(娛樂組攝) 《全民造星VI》第11 強，63號王偉俊Teller。(娛樂組攝) Yip Sir、Bosco Kwan和Teller(左至右)走近觀眾席派postcard。(娛樂組攝) 63號王偉俊Teller大熱姿態成為《全民造星VI》第11人。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，73號 陳頴業Yip sir。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，73號 陳頴業Yip sir。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，6號張肇維Gordon。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，6號張肇維Gordon。(娛樂組攝) Dave、Gordon、小雞和Kris(左至右)走近觀眾席派postcard。(娛樂組攝)

73號陳頴業(Yip sir)自言表演經驗雖豐富，但在商場獨個兒表演仍會緊張，他在表演時段即興跳唱了幾句女友陳葦璇的女團As One時期的經典作《Candy Ball》，不過總決賽的表演仍會以擅長的舞蹈為主，並感謝女友在比賽過程中，為他做好心理建設面對四方八面的評論和壓力。以40歲之齡參賽並躋身10強，網民反應兩極，他坦言，「我都有唔開心，但好快消化咗。網上言論好難去了解我個個人係點，我學習咗有負評出現，未必要諗點反擊，網民有權咁諗，會嘗試包容佢嘅睇法，唔需要懷疑自己，我都有一兩日係咁，我都知唔夠靚仔。」

adblk5
《全民造星VI》11強參賽者。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，12號陳曉希(小雞)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，92號關曉隆(Bosco Kwan)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，34號丘藍。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，92號關曉隆(Bosco Kwan)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，52號 李學偉DaiMa。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，43號范卓賢(Jacky Fan)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，19號黃日禧(Dave)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，5號郭民鋒Kris。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，52號 李學偉DaiMa。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，19號黃日禧(Dave)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》第11強之一，43號 陳瑨羲Ian hannz。(娛樂組攝) 《全民造星VI》第11 強，43號 陳瑨羲Ian hannz。(娛樂組攝) 《全民造星VI》第11 強，43號 陳瑨羲Ian hannz。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，5號郭民鋒Kris。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，43號范卓賢(Jacky Fan)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，12號陳曉希小雞。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，6號張肇維Gordon。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，43號范卓賢(Jacky Fan)。(娛樂組攝) 《全民造星VI》11 強之一，34號丘藍。(娛樂組攝)

Yip Sir：將機會留俾更合適嘅人

對於有傳今屆已有7人男團名單，他說笑道，「我唔抗拒㗎，試下簽我囉！」接著才認真表示，報名時不知會組男團，「學網民講，將機會留俾更合適嘅人。」當問到可有興趣擔任幕後軍師或導師，他爽快答道：「講真，好呀！」他認為，在表演團隊背後，需要幕後協力，故也希望可盡點力幫手。6號張肇維(Gordon)早在參賽初期已表明有個男團夢，他謂現階段專注為準決賽備戰，早前更病倒了，暫不敢想太多，Yip Sir則力讚Gordon有潛質加入男團，笑言：「我推的Gordon！」。

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad