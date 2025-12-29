全民造星6｜「11強」Teller直認備戰有輸蝕 Yip Sir寧退位做軍師 力推Gordon入男團(有片)

《全民造星VI》昨日(28日)舉行11強拉票記者會，63號王偉俊(Teller)以高票成為第11強人選，Teller受訪時多謝所有支持者，「我以好短時間整咗首歌出嚟，有啲位未排好晒，但大致上知道自己想做乜。」總決賽將於1月4日舉行，只有大約1星期備戰，他坦言時間有點輸蝕，但必會盡全力奉上最佳演出。
73號陳頴業(Yip sir)自言表演經驗雖豐富，但在商場獨個兒表演仍會緊張，他在表演時段即興跳唱了幾句女友陳葦璇的女團As One時期的經典作《Candy Ball》，不過總決賽的表演仍會以擅長的舞蹈為主，並感謝女友在比賽過程中，為他做好心理建設面對四方八面的評論和壓力。以40歲之齡參賽並躋身10強，網民反應兩極，他坦言，「我都有唔開心，但好快消化咗。網上言論好難去了解我個個人係點，我學習咗有負評出現，未必要諗點反擊，網民有權咁諗，會嘗試包容佢嘅睇法，唔需要懷疑自己，我都有一兩日係咁，我都知唔夠靚仔。」
Yip Sir：將機會留俾更合適嘅人
對於有傳今屆已有7人男團名單，他說笑道，「我唔抗拒㗎，試下簽我囉！」接著才認真表示，報名時不知會組男團，「學網民講，將機會留俾更合適嘅人。」當問到可有興趣擔任幕後軍師或導師，他爽快答道：「講真，好呀！」他認為，在表演團隊背後，需要幕後協力，故也希望可盡點力幫手。6號張肇維(Gordon)早在參賽初期已表明有個男團夢，他謂現階段專注為準決賽備戰，早前更病倒了，暫不敢想太多，Yip Sir則力讚Gordon有潛質加入男團，笑言：「我推的Gordon！」。