全民造星6｜「11強」Teller直認備戰有輸蝕 Yip Sir寧退位做軍師 力推Gordon入男團(有片)

73號陳頴業(Yip sir)自言表演經驗雖豐富，但在商場獨個兒表演仍會緊張，他在表演時段即興跳唱了幾句女友陳葦璇的女團As One時期的經典作《Candy Ball》，不過總決賽的表演仍會以擅長的舞蹈為主，並感謝女友在比賽過程中，為他做好心理建設面對四方八面的評論和壓力。以40歲之齡參賽並躋身10強，網民反應兩極，他坦言，「我都有唔開心，但好快消化咗。網上言論好難去了解我個個人係點，我學習咗有負評出現，未必要諗點反擊，網民有權咁諗，會嘗試包容佢嘅睇法，唔需要懷疑自己，我都有一兩日係咁，我都知唔夠靚仔。」