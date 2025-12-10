全民造星6｜20強誕生 第四組挑戰《狂人日記》獲激讚 網民不滿留Andy淘汰紹冠阿O

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚(9日) 播出第四回合小組對決，第4組的93號Andy、79號Nottei、68號蘇仔、5號Kris以及41號Jacky Fan，排練有欠認真，被聲樂老師形容是眾多組別中最差的一次，狠批Kris和蘇仔欠認真，而Andy遲到病復發，惹隊友不滿。雖然他們在自選項目挑戰唱《狂人日記》獲一致讚賞，但結會跳唱Battle成績，最終仍不敵第6組，Nottei和蘇仔先後被淘汰。由於賽制要在落敗的3組中，額外淘汰4位參賽者。總顧問花姐和音樂顧問徐浩經過1小時的激烈討論終於定出名單，最後78號Jeffery、37號紹冠、17號阿O和20號Winson 亦要出局。 20強名單亦順利誕生，包括1號Jay Lam、5號Kirs、6號Gordon、12號小雞、14號Marcus、19號Dave、22號Alvin Lai、31號三金、32號畢佬、34號邱藍、35號Michael、41號Jacky Fan、43號Ian Hannz、49號Larry、52號DaiMa、59號Tuzero、63號Teller、73號Yip、92號Bosco Kwan和93號Andy。 不過網民對阿O和紹冠被淘汰感可惜，認為阿O表演有感染力，並大讚跳鋼管舞的紹冠「真心善良」、「紹冠性格幾好，佢把聲講嘢幾cute，唱歌又唔覺，正常聲，心態都係好」，反觀指Andy經常處於魂遊的狀態，「魂遊Andy竟然入咗？咁多組最冇建樹係佢」、「Andy幾時out？千祈唔好話我知佢入到十強」。網民可於12月27日晚上11:50分前，投選10強以外的第11人，復活重返《造星》舞台。

蘇仔Kris被狠批欠認真 第四組排練時，Kris已率先向Andy表明立場，「我好憎人遲到㗎，我唔得㗎，我會爆㗎！」在上回合稍有改善的Andy，來到新一組遲到病又再復發，更自覺遲到沒影響排練進度，令蘇仔更感不滿，認為5人一組，參與過程也很重要。不過蘇仔進行聲樂訓練時，其表現被流行聲樂系導師Leo Wong狠批：「我覺得佢哋連準備好自己應該要準備嘅事情都未準備好，就上咗嚟喇，好唔認真呀個感覺，係我見過咁多組咁多round最worst嘅一次training。蘇仔一路畀我嘅感覺都係唔係好控制到自己把口咁樣，但係而家突然間同Kris呢，可能佢哋本身識，所以佢哋嘅化學作用就令到佢變本加厲之外，令Kris都好似唔認真咗。」 趙善恆@ToNick硬挑剔 嫌唔夠炸 由於表演驗收日被指「戲屎」，梁祖堯即時抽空幫大家調整狀態。最後第4組在自選項目《日記本的最後一頁》挑戰難度，演唱重新編曲版的《狂人日記》，獲眾評判一致讚賞。Gareth.T和歌曲監製陳考威同選第4組為當日唱得最好的一組，趙善恆@ToNick表示如硬要挑剔的話，歌曲後段可以再炸更多：「我覺得Jacky Fan你開頭嘅時候畀到入戲嗰個感覺我嘅，如果再瘋狂啲咁就真係炸喇，但係而家嘅歌聲係炸嘅，超級難呢首歌，你哋演繹得好好。」梁祖堯看到第4組成功的演出更加開心到喊。



Jacky Fan、Kris被讚 感動落淚 緊接的跳唱Battle歌曲《入場人士注意》，兩組施展渾身解數，被卓韻芝稱讚：「大家嘅能量開始synchronise，係突然間好enjoy呀！」而當中就覺得丘藍、Nottei和Andy表現尤為突出。趙善恆@ToNick認為整體演出很好：「我特別impress嘅係第4組，因為畀到個驚喜我，跳得㗎喎，跟住冇輸蝕㗎喎。」張蚊則大讚Ian Hannz和Kris二人在不斷發光：「Ian跳舞好好睇，唱得都好好；Kris係完全我淨係望住你咋好長時間，做得好好。」對於不擅長跳舞的Jacky Fan和Kris聽到評判讚賞即時感動落淚。 蘇仔重拾自信 Nottei學相處之道



綜合兩項目成績，第4組的Nottei和蘇仔，以及Jeffery、紹冠和阿O全部無得留低。蘇仔感謝在《造星》認識的人：「因為你哋一直鼓勵住我，多謝阿祖同Gin Lee令到我有返自信。」而Nottei則覺得《全民造星》令自己學懂如何與人相處，亦多謝每一位隊友、writer、導師：「真係令到我慢慢喺呢兩round畀人接納，然後我係喺今round第一次feel到《全民造星》呢個地方嘅愛。」

紹冠推廣鋼管舞 已達目標 Jeffery開心在《全民造星》學習很多：「我係一啲唔係好識講嘢嗰啲人，所以可能我有啲不足嘅地方，但係我已經好盡力去改善，好盡力想同大家相處得好啲，希望大家可以體諒我。」紹冠坦言自己最初參賽是想將香港鋼管舞推廣給大家：「我唔想大家個刻板印象鋼管舞就係嗰種偏向好性感，但係其實鋼管舞都有好多面向，我覺得其實我做到嘅。」阿O自覺今次這個旅程很奇妙，很好玩：「喺唔同嘅舞台識到唔同鍾意表演嘅人，我覺得呢件事係好熱血、好開心。」Wilson亦表示來到《全民造星》是一件很開心的事：「因為喺舞台上展現咗好多個唔同嘅我。亦都要多謝導師們，仲有最緊要係我嘅隊友，尤其好似屋企人咁樣嘅B2組，多謝Gin Lee分到我哋B2一組，呢個係我喺《全民造星》其中一個最大嘅收穫。」