全民造星6｜A4原創歌獲花姐建議成節目插曲 Andy慣性遲到激㷫Gin Lee：唔好入行

A4和B5組Sing Battle歌曲《失約巴黎》以及《七點半鐘的陽光》。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚（3日）播出一集，進行第5回合小組對決，首先出場有原班人馬的B5組，成員包括有19號Dave、93號Andy、34號丘藍、57號Billy Chu以及81號明志。上一回合自選項目B5組5支結他的演出令評判讚不絕口，今次Gin Lee和被稱為B5組爸爸的星級助教Jason Kui 自然對他們寄予厚望。不過Andy經常夢遊和慣性遲到兩大問題，卻令隊友大感不滿，最後連Gin Lee亦看不過眼，對他發火直罵：「我覺得好失禮呀！我特登幫你安排上堂，其實每一分每一秒都係錢嚟㗎，冇人有義務等你㗎真係，咁嘅態度係完全接受唔到。玩完，我建議你唔好入行，淘汰名單一定係你！我講嘅！」不過最後淘汰名單卻落在明志身上，原來明志自知9月份要實習，擔心到時未必能好好分配時間比賽，加上不想犧牲他們任何一個，所以自願當選。不過明志「我為人人」的想法卻未能令Andy有所覺悟，遲到依舊，而且還有錯不自知，最後明志也忍不住大罵Andy：「我依家有啲火滾呀，你好似冇入過耳咁呀，咁我為你為咗啲咩呀？我好嬲呀依家！我以為你真係識驚呀，冇呀！你唔識去承擔返自己責任，你係咁推卸責任，你一直覺得自己冇問題，你咪唔會改囉。」被狠狠地大罵一頓的Andy亦終於明白過來，承諾會加油改進，把心底話說開了的5人又再變回一條心。

陳湛文有流淚衝動 今次B5組在演出自選項目《Romantic Chandelier》時出現小失誤，Dave在solo時結他失靈，不過Dave臨危不亂，繼續照常演出，令鄧小巧和小儀大為欣賞。Andy飊超高音失準，陳湛文不諱言：「作為一般觀眾去聽呢，吵耳囉，辛苦囉！」鄧小巧亦不禁問：「點解要咁冒呢個險？」雖然Andy解釋已降key半度，但鄧小巧和Rubber Band的泥鯭異口同聲表示「再降囉」。在後台的星級助教Jason Lui隨即肉緊地表示：「佢平時係OK㗎！」而跟住出場的A4組由41號Jacky Fan、48號黃尚、17號阿O三人組成。今次A4組的自選表演是一首自己創作的歌曲《寫在A4子的故事》，Jacky坦言完結上一回合時，已經很想和大家做一隻歌，去紀念這一個抹不走的記憶：「那怕我哋嘅隊友畀人foul咗，但我哋內心依然會有佢哋嘅存在，因為呢一個故事就係留咗喺呢一度。」由於A4組已輸了3個回合，所以鐵定要額外淘汰多4人，梁祖堯覺得這首歌曲正好是唱給已走和將會走的人聽。自薦成為淘汰名單的Jacky更表示不看重輸贏，只想做一個600%的演出。而今次A4組的演出確實沒有令人失望，所有評判均讚不絕口。泥鯭直指他們的表演印證出一個簡單的演出，其實往往可以很動人。陳湛文也表示：「透過你哋嘅歌詞和歌聲，就打入心㗎喇，係有想流淚嘅衝動嘅。」最後陳湛文還追問：「有冇得放上網呀？我想返聽呀！」連花姐也不禁說一句：我想將首歌變成今集嘅插曲。」結果昨晚節目完結時，《寫在A4子的故事》亦成為片尾歌曲。

明志 Billy Chu 被淘汰 至於接下來的唱歌Battle卻發生小插曲，A4組的Jacky和阿O為了突出自己組的表現，在solo部分構思了一些很爆的ad-lip，而且一直也沒有將這部分顯露於人前，但音樂總監Mark Tai卻要求他們一定要將solo部分演繹出來。這個要求令Jacky Fan非常不滿：「Dance Battle rehersal嘅時候，Battle舞一直都係分開跳㗎，從來都冇畀對方睇過，直至on show嗰一日。點解我哋Sing Battle要on show之前就要畀對方睇到呢？然後仲可以畀佢改。」原來製作組跟Mark Tai聽過兩組的solo位後，覺得有必要微調B組的solo位，這個提議霎時令Jacky覺得不公平：「因為我哋爆到上去，跟住佢哋就即刻度啲要爆啲嘅嘢喇，唔得囉我覺得呢件事，係絕對唔得囉！」最後Jacky提出希望solo部分在綵排後不能作出更改，製作組亦同意，平息這場小風波。 今次A4和B5組以《失約巴黎》和《七點半鐘的陽光》作為Sing Battle歌曲。鄧小巧讚黃尚聲線入咪：「我哋做歌手同支咪嘅溝通真係好重要，因為除咗聲帶，咪就係你其中一個最重要嘅生財工具，你駕馭得到支咪。」而泥鯭則就整體感覺而言：「A4組係生猛嘅，雖然得3個人，但energy係蓋過B5組。」結果A4組以5盞燈完勝B5組，B5組的明志和Billy Chu雙雙被淘汰。