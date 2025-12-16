全民造星6｜Alvin Lai出局多謝媽咪一番話感動Gin Lee 韓國集訓首次個人評級排名出爐

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚(15日)播出一集，有6號Gordon和22號Alvin Lai組成的最後一組Group 10登場，曾跟對手Group 9隊員Bosco同組的Gordon表示：「優勝過對面組Bosco同三金嘅就係我哋唱到歌囉叫做，唱就係7比3，即係跳舞就3成咁樣。」而Alvin Lai則認為差就要多練，不過練得多卻未必成效高，聲樂導師Leo Wong更提醒2人不要胡亂地不斷練習：「你哋要做嘅係firm音準，而唔係瘋狂唱。」對於Group 10自選項目《兩個迷失的靈魂》之演出，Edward Chan直指兩個聲部不平衡：「我聽唔到高嘅聲部，因為畀低聲部嘅strong voice冚過咗。」6號(繆浩昌)亦表示學識減的藝術好重要。陳建安就覺得2人要兼顧很多動作，而忽略了歌中那種跌盪的感覺。

結果Group 9以5盞燈完勝，最後Group 10的Alvin Lai止步20強。Alvin Lai自言加入了梁祖堯一組後，自己由害怕跟別人說話，變到夠膽打開自己，更表示之前自己就連對家人也很害羞，但其實真的很想多謝媽咪：「因為佢由知我報名玩《造星》之後，佢由round one幫我整衫，我每次去比賽佢都係車我，臨走嘅時候又影幅相咁樣，好多謝佢支持我。」Gin Lee被Alvin一番多謝媽咪的說話感動落淚。Gin Lee感恩自己有參與《全民造星》做導師：「開頭真係覺得好難好難，我都好努力去做好呢件事，我自己都收穫好多，情感啦，同佢哋嘅關係啦，好多好美好嘅回憶，甚至喺佢哋身上亦都學到好多嘢。我會好希望我哋一齊經歷嘅嘢，成為佢哋以後一個好好嘅基礎，可以成為佢哋想成為嘅人。」而梁祖堯則大感不捨：「呢段時光係好辛苦，但係又好精彩，快樂同埋滿足感係永遠多過付出咗嘅辛苦。」

Jay Lam 決定退賽

原本出發到韓國集訓的15強參賽者，當中Jay Lam因為私人理由而決定退賽。而在出發前，韓國學校嘅導師根據大家在之前比賽的表現，以具備出道條件的韓國練習生為標準，挑選出當中的6位參賽者，參與錄影MBC電視台節目《SHOW CHAMPION》。被選出的6人會跟MIRROR成員Anson Lo一同演出歌曲《Money》，而成功得到一席位的分別是：92號Bosco Kwan、43號Ian Hannz、31號三金、19號Dave、 49號Larry以及6號Gordon。

Ian Hannz暫列首位

14位參賽者在韓國集訓之餘，還會有多輪評級表演，包括個人初次評級、弘大BUSKING以及男團跳唱COVER。3次表演都會由韓國3位導師為14強進行個人排名，每次評級第一名會有1分，第二名會有2分，如此類推。換言之累積分數愈高，被淘汰機會亦愈高。而經歷一個月訓練後，將會有一場最終評級表演，會由3位專業評審進行排名，4次評級之後，將會合計3位導師以及3位專業評審的排名，個人排名最低的4位參賽者會被淘汰，得出最後10強。而3位導師包括有多年K-Pop培訓經驗、曾擔任SM Entertainment聲樂指導的學院院長李美英、曾為SM、YG、JYP等韓國公司練習生進行培訓和心態管理的學院室長李智秀，以及有多年訓練練習生和表演教學經驗的香港人Joyce。而今集14位參賽者會進行第一次個人評級，12號小雞、49號Larry、73號Yip和5號Kirs同樣被評唱歌仍需努力。而93號Andy和41號Jacky Fan則被指唱歌時視線沒有對向觀眾，傳達力和互動性不足。跳舞方面，52號DaiMa就被批評基本功比較差，拍子度不太準。63號Teller更被李美英院長反問一句：「你不懂跳舞嗎？」更不滿和嚴厲地說：「我賭上性命，賭上Teller這個名字，不是盡量練5小時，而是我會每日4小時或5小時努力練，應該要這樣說。」至於得到正面評價的參賽者34號丘藍，就被李智秀室長稱讚其歌聲是自己現時為止聽過最好聽。43號Ian Hannz的表演不單止被院長讚賞做得很好，室長更加表示其演出是首個自己認為有K-Pop偶像魅力的舞台。而92號Bosco Kwan的外形和跳舞水準就被室長評為跟韓國練習生相近，院長還叫Bosco應承要每日練習3小時。至於19號Dave則被院長指其唱歌的音樂性很好，如果唱歌的基本功可以更加紥實一定會更好。而唯一得不到任何評價的是表演之前參賽歌曲《5ver》的6號Gordon，Joyce直言：「我哋就唔prefer你跳返一樣嘅嘢講真，因為咁樣嘅話我哋覺得冇feedback嘅意義。」第一次個人評級結果，排最後兩名的參賽者分別是第14名Teller和第13名Larry。而排頭三位參賽者則分別是第3名Dave、第2名Bosco Kwan以及第一名Ian Hannz。