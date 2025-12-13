全民造星6｜Gin Lee任導師冇諗過會流咁多眼淚 有感而發：嗰種感覺有啲似分手

Gin Lee為《全民造星VI》任導師，自言沒想過會流咁多眼淚。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》進入尾聲，擔任今屆導師的Gin Lee(李幸倪)有感而發，她在社交網寫：「做《造星》嘅導師之前，我冇諗過會流咁多眼淚。我有一半係開心、感動嘅眼淚，因為佢哋真係進步咗好多；另一半，係嗰份突然湧出嚟嘅唔捨得。有啲學員雖然要走，但我其實係替佢哋開心，因為佢哋真係學到嘅、成長嘅，比想像中更多；但同一時間，又會有好多回憶突然湧返上嚟，佢哋點樣努力、點樣撞板、點樣捱、我同佢哋點樣一步步行到今日。嗰種感覺有啲似分手，你知係時候要放手，但回憶會一瞬間撲返出嚟，令你又心痛、又唔捨得。」

Gin Lee撰文抒發對《全民造星VI》的不捨之情。

今 round 係喊得最多一次 Gin Lee認為比賽一定有贏有輸。只要每一次眾參賽者用盡全力走上舞台表演，能夠在觀眾心入面留低一刻被記住的瞬間已好足夠，她續說：「今個round係我喊得最多嘅一次，嗰種身心交雜嘅累，加埋情緒嘅衝擊，真係好深刻。要接受我哋一齊走嘅旅程，喺呢度就要完，原來真係唔容易。希望佢哋都記得，呢段路，佢哋行得好出色。依家睇返片，原來我對眼真係喊到腫咗…」進軍香港樂壇多年，Gin Lee近年成績有目共睹，她擔任《全民造星VI》導師於鏡頭前真情流露，令樂迷及觀眾對她印象分大增，《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強，Gin Lee就憑住《白夜行》入圍，成為我最喜愛的歌曲10強唯一女歌手。

與此同時，Gin Lee明年2月7日及8日於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》，日前優先訂票火速售罄，反應熱烈。