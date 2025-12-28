全民造星6｜Gin Lee大爆有組員已讀不回 徐浩強尼未聞三金黑歷史(有片)

《全民造星VI》今日(28日)於將軍澳舉行記者會，10強輪流表演自選項目並進行拉票，並奉上10強版的《前傳》，同時公布63號王偉俊Teller成為網民投選的終極第11強。星級導師李幸倪(Gin Lee)、音樂顧問徐浩和6屆主持強尼均有現身撐場。Gin Lee從99強開始，一整年見證學員成長，「記得99強都係喺呢度跳《前傳》，由99個人變到台上10強，感覺好神奇，好難忘亦好漫長，見到佢哋已經奐然一新。」徐浩和強尼就大讚10強逐一在商場表演時，面對圍觀的支持者和街客，仍非常淡定，表現從容。對於有網民指三金因有點歷史而被冷待，3人異口同聲表示未有聽過傳聞。

10強人選有8人屬於Gin Lee組別，作為導師的她一直都與組員保持聯絡，隨時準備作讪支援，「上個月開始逐個message佢哋，問佢哋進展如何，揀歌揀成點，唔係個個人都覆，(強尼：Gen Z)慣了，不過第一個message會覆，會多謝我。我同佢哋講唔好怕醜，有咩好直接問我但我，唔好以為自己一個人，我會陪佢哋作戰到底，佢哋會覆，但之後就冇Update，只有幾個keep住update我進展。不過唔緊要，佢哋嚟到呢個階段，已經成熟好多，唔使我咁操心。」其後，19號黃日禧(Dave)、43號陳瑨羲(Ian Hannz)、52號李學偉(DaiMa)和92號關曉隆(Bosco Kwan)受訪，被問到有否回覆Gin Lee的短訊時，唯獨Ian Hannz猶豫不決，其餘3位均爽快答有，似乎答案已呼之欲出。