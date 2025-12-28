全民造星6｜Gin Lee大爆有組員已讀不回 徐浩強尼未聞三金黑歷史

《全民造星VI》今日(28日)於將軍澳舉行記者會，10強輪流表演自選項目並進行拉票，並奉上10強版的《前傳》，同時公布63號王偉俊Teller成為網民投選的終極第11強。導師李幸倪(Gin Lee)、徐浩和6屆主持強尼均有現身撐場。Gin Lee從99強開始，一整年見證學員成長，「記得99強都係喺呢度跳《前傳》，由99個人變到台上10強，感覺好神奇，好難忘亦好漫長，見到佢哋已經奐然一新。」徐浩和強尼就大讚10強逐一在商場表演時，面對圍觀的支持者和街客，仍非常淡定，表現從容。對於有網民指三金因有點歷史而被冷待，3人異口同聲表示未有聽過傳聞。

問到可有心水選擇時，3人異口同聲表示難以抉擇，亦要視乎臨場表演。對於Beatboxer的Teller成為第11 強，徐浩坦言一直欣賞對方，強尼和應道：「私心地，我都去想有呢類型參賽者喺決賽出現，既然佢beatbox同rap都做得好，可以延續到決賽，亦算是代表咗呢類型表演。」

10強人選有8人屬於Gin Lee組別，作為導師的她一直都與組員保持聯絡，隨時準備作讪支援，「上個月開始逐個message佢哋，問佢哋進展如何，揀歌揀成點，唔係個個人都覆，(強尼：Gen Z)慣了，不過第一個message會覆，會多謝我。我同佢哋講唔好怕醜，有咩好直接問我但我，唔好以為自己一個人，我會陪佢哋作戰到底，佢哋會覆，但之後就冇Update，只有幾個keep住update我進展。不過唔緊要，佢哋嚟到呢個階段，已經成熟好多，唔使我咁操心。」徐浩亦表示打開歡迎之門，但暫時未有學員求助，問到哪幾位竟敢不回覆Gin Lee時，她就叫他們自首。