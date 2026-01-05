全民造星6｜Gin Lee指Teller奪冠熱血又黐線 Lyman：好Underdog嘅故仔(有片)

《全民造星VI》(全民造星6)總決賽昨晚(4日)於澳門圓滿結束，由Teller(王偉俊)、Ian Hannz(陳瑨羲)、Jacky Fan(范卓賢)分別獲得冠亞季軍。對於Teller以復活姿態奪冠，強尼、Gin Lee和梁祖堯都不覺賽果爆冷，異口同聲指是意料之事，GinLee 指當時去韓國探班，正正是淘汰至10強階段：「好戥Teller開心，佢啱啱被foul，好記得佢攬住我話盡咗力無悔，呢個表情好深刻，到後面復活做第11人已經好熱血，可以贏埋係黐線。」她認為正好反映觀眾對表演的新景象。Lyman就形容，「Teller贏咗係一個好Underdog故仔，喺復活區上返嚟，證明我係得，我值得喺呢個舞台，做到第一。」

擔任六屆司儀的強尼，首次隨隊往韓國，全程見證晉級和出局的歷程，「Teller好失望，但後來佢報咗當地嘅beatbox世界級比賽，不過都被淘汰。」強尼認為Ian Hannz和Jacky Fan表現穩定，實至名歸，而最驚喜是Yip Sir(陳頴業)獲評判分數第二名，與Yip Sir合作表演的Lyman笑言，「完全感受到佢40歲嗰種痛，我係差唔多年紀，完全感受到，佢嘅眼神同堅持，不管幾多歲都可以繼續追夢。」梁祖堯就大爆曾經聽Teller和Jacky Fan透露想棄賽，「佢哋有諗過放棄，太辛苦，夠皮喇，玩到中間就會覺得好攰，錢又無，……我覺得每個參賽者都要多謝自己冇放棄。」Lyman大感認同，「我嗰時係『出緊血』，壓力大到出風癩！ 」而少女時代成員孝淵Hyoyeon於完騷後受訪，再次大讚Teller的solo演出：「在3分鐘的表演都落力，充滿故事性。」又鼓勵Teller：「比賽結束是另一個階段的開始，相信會有更多演出機會。」

另外，梁祖堯的風車草劇團近日落選場地夥伴計劃，阿祖承認因此困擾：「已經喺一個地方度習慣咗十幾年，控制唔到嘅嘢唔好諗，做啲自己控制到嘅嘢，就係做好手頭上嘅嘢。」而下半年的演出亦要取消：「喺原本計劃中，有其他人推咗工作留咗期畀我哋，包括啲重量級人馬。」而租場艱難要一年以上，阿祖指：「人生就係所有嘢都見步行步。」