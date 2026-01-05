全民造星6｜Ian Hannz奪亞軍 ANSONBEAN感激細佬迷失時激發初衷

ANSONBEAN舉家到澳門支持細佬Ian Hannz。(周令知攝)

ViuTV皇牌節目《全民造星VI》總決賽昨晚（4日）在澳門舉行， 三甲最終結果由原本已被淘汰的「第11人」Teller(王偉俊)得票最多成今屆冠軍，而原本是大熱的Ian Hannz （陳瑨羲）奪得亞軍，Jacky Fan (范卓賢) 則奪季軍。一直被視為冠軍大熱的Ian大爆哥哥ANSONBEAN（陳毅燊）知道賽果不開心，一心想細佬可以登上冠軍寶座，但他自言亞軍已是個很好位置，認為亦有進步空間，同時亦獲得肯定，而他的成績較哥哥ANSONBEAN 在《全民造星III》獲季軍的成績更佳。

讚細佬大把貨 ANSONBEAN今天（5日）在社交網分享與弟弟及一家四口的合照，畫面溫馨，ANSONBEAN坦言細佬令他在最迷失的時候記返起初衷：「見住你一直以嚟對表演同藝術嘅執着、努力同成長、再喺現場望住你喺台上發光發亮，係非常感動嘅一件事，喺我最迷失嘅時候，亦都係你嘅呢一團火感染咗我，令我記返起初衷、改變心態、有力繼續行落去，大家一定要繼續留意 @ianhannz 嚟緊嘅作品，佢仲有大把貨。」

ANSONBEAN早前曾突然刪除了個人IG，並於其粉絲TG Group宣布暫時退出娛樂圈，當時他稱自己因為心理健康及精神狀態問題，需要失蹤一段時間，但其後亦逐漸康復亦已慢慢復出。