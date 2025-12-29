全民造星6｜Ian Hannz未有問ANSONBEAN意見 與Dave、Bosco Kwan、DaiMa獲封大熱感壓力 未聞組男團出道(有片)

《全民造星VI》今日(28日)於將軍澳舉行11強拉票記者會，四大熱門19號黃日禧(Dave)、43號陳瑨羲(Ian Hannz)、52號李學偉(DaiMa)和92號關曉隆(Bosco Kwan)受訪，談到總決賽的表演項目，四子都非常口密，各以四字詞形容備戰狀況，Dave自言排練得如花如荼，只透露會攜帶結他上台；Ian Hannz自言排到天昏地暗，因為完美主義，不斷調整；DaiMa笑言排到喪心病狂，務求逞現最想的舞台；Bosco Kwan排到聖誕快樂，因為聖誕假期都閉關排練，並預告會帶來不一樣的Bosco。
談到往韓國受訓期間，大師兄盧瀚霆Anson Lo特地打氣和分享心得，四子異口同聲表示，最深刻是教他們表演時捕捉鏡頭拉置，「佢將唱歌同跳舞練到係唔使諗，淨係諗點樣望鏡頭，真係熟能生巧。」
四子已擁有不少fans，各自fans都有獨特的暱稱，被指與林敏驄、羅力威、吳建豪「撞樣」的Dave，稱fans為「夫人」，Ian Hannz的fans叫Husky哈士奇，「因為性格同我相似，表面看似好難接觸，其實內裡傻傻地，而且跟我英文名讀音相似，奇就好似我咁奇怪。」作為ANSONBEAN的弟弟，「由99強開始都係放養式，如果我有同佢商量，表演就唔會跌mic stand，其實好開心，因為佢好相信我。」至於ANSONBEAN會否往澳門睇總決賽，Ian就就表示暫時未知。Bosco Kwan的fans叫「波兒」，他解釋：「因為我叫Bosco，fans叫我做『波球』，涯上的波球，佢哋就係海裡的波兒。」
對於被網民視為大熱門，他們都表示有壓力，惟有努力將壓力化為動力，但DaiMa就自言非熱門，在社交平台看網民留言都是好壞參半，「都有壓力，因為佢哋提出都係我不足嘅位，所以要去面對同好好改善。」DaiMa在拉票演出時拉高衫show肌，被問到在總決賽會否進一步騷肌，他就大賣關子。談到有傳聞今屆會組七人男團出道，四子表示未有所聞，由於近期埋首準備決賽，沒留意相關消息，Dave坦言：「有機會梗係開心，但暫時都係專注準備總決賽。」3子亦和應，「有得做梗係開心。」