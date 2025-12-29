全民造星6｜Ian Hannz未有問ANSONBEAN意見 與Dave、Bosco Kwan、DaiMa獲封大熱感壓力 未聞組男團出道(有片)

《全民造星VI》今日(28日)於將軍澳舉行11強拉票記者會，四大熱門19號黃日禧(Dave)、43號陳瑨羲(Ian Hannz)、52號李學偉(DaiMa)和92號關曉隆(Bosco Kwan)受訪，談到總決賽的表演項目，四子都非常口密，各以四字詞形容備戰狀況，Dave自言排練得如花如荼，只透露會攜帶結他上台；Ian Hannz自言排到天昏地暗，因為完美主義，不斷調整；DaiMa笑言排到喪心病狂，務求逞現最想的舞台；Bosco Kwan排到聖誕快樂，因為聖誕假期都閉關排練，並預告會帶來不一樣的Bosco。

談到往韓國受訓期間，大師兄盧瀚霆Anson Lo特地打氣和分享心得，四子異口同聲表示，最深刻是教他們表演時捕捉鏡頭拉置，「佢將唱歌同跳舞練到係唔使諗，淨係諗點樣望鏡頭，真係熟能生巧。」