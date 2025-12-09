全民造星6｜Jack Lo、Billy Li被淘汰 Gin Lee不捨落淚

ViuTV選秀節目《全民造星VI》昨晚(8日)播出一集，出場的第3組是平均年齡最細一組，成員包括12號小雞、92號Bosco Kwan、22號Alvin Lai、6號Gordon以及52號DaiMa。製作組特別請來師兄、MIRROR成員Jeremy幫手作出指導。而當中Alvin被Jeremy指太怕醜，眼神亦是4位中最弱一人，教他上台前或者排練時對鏡做表情：「你要畀人覺得我係好正嘅，你要自己對鏡睇下。」Jeremy更親自指導各人應有的表情。不過表演驗收日Gordon依然未達標，被Gin Lee指眼神未能表現應有的感覺。

第 3 組sell性感獲好評

而比賽前，卓韻芝也不看好第3組，認為比起對手第1組，覺得他們輸在起跑線，有中學男子組的感覺。不過當第3組演出自選項目《5VER》後，卓韻芝即時笑稱：「跌咗眼鏡，剪走我頭先之前講嗰啲嘢。」趙善恆對演出亦大為欣賞：「咁細年紀可以呈現到咁嘅力量，我覺得好難。」卓韻芝則覺得表演很專業：「你哋好知道觀眾需要乜嘢，你哋好知道做嗰樣嘢陣時點樣可以放大自己，你哋亦搵到一個enjoyment，呢個係最緊要，你哋就係好enjoy你哋做緊嘅嘢。」兩組的自選項目雖然同樣獲得評判讚賞，不過指定項目卻令人擔心，因為在比賽前一日，兩組在綵排跳唱Battle歌曲《EGO》時的表現仍然未成氣候，被狠批缺乏戰鬥格，甚至不想將表演放在節目中。幸好正式演出時兩組同樣能發揮水準，卓韻芝先讚Gordon表現大有進步，再讚Larry跳舞從容有型，而Jeffery就被指好得意：「你個樣流流哋，但我又覺得你有好強嘅生命力，好似睇住你就會好開心咁樣，呢種係一種魅力嚟㗎。」張蚊則覺得小雞和Bosco很有energy：「淨係睇你哋嘅笑容已經好開心。」