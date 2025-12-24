全民造星6｜Jacky Fan出歌迎總決賽 丘藍平安夜約ROVER灣仔busking

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)最後10強經已誕生，總決賽鐵定2026年1月4日移師澳門新濠影滙綜藝館舉行，屆時將與同在澳門上葡京綜合度假村的TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》正面交鋒。

《全民造星VI》的10強人選分別是Bosco Kwan(關曉隆)、小雞(陳曉希)、Kirs(郭民鋒)、Ian Hannz(陳瑨羲)、Gordon(張肇維)、Dave(黃日禧)、DaiMa(李學偉)、Jacky Fan(范卓賢)、丘藍及Yip(陳頴業)，總決賽邀得古天樂、梁詠琪、金像獎導演劉偉強及韓團少女時代成員孝淵擔任評判。目前以ANSONBEAN的21歲胞弟Ian Hannz之平均表現獲得最高評價，被視為頂頭大熱，而Bosco Kwan、小雞、Kirs、Gordon、Dave幾位囝囝亦不容忽視，日前ViuTV公開10強全新定妝照，不過10強濃妝上陣的造型卻反應兩極。

Jacky Fan出歌 造勢

觀乎10強中的兩大唱將丘藍與Jacky Fan，趁總決賽迫近正積極備戰；Jacky Fan日前推出自己今年第三首派台歌曲《明日劇痛會暫停》，除已登陸各大串流平台外，MV亦於昨日上架，為10強之戰前順道造勢。

丘藍約師兄報佳音

至於同以實力取勝的丘藍，今晚與《造星》師兄、樂隊ROVER成員Jason Loi(雷濠權)、王希晉現身灣仔海濱busking，吸引大批市民及粉絲圍觀支持。Jason Loi與希晉在平安夜認真忙碌，晚上與ROVER隊友完成在apm之演出後，二人隨即趕到灣仔跟丘藍拿起結他報佳音。