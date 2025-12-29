全民造星6｜Jacky Fan喜獲張敬軒加持 丘藍被MC張天賦讚叻仔(有片)

《全民造星VI》昨日(28日)舉行11強拉票記者會，四位唱將包括5號郭民鋒(Kris)、12號陳曉希(小雞)、34號丘藍和41號范卓賢(Jacky Fan)，向來視柳應廷Jer為偶像的Jacky Fan拉票時選唱了《MM7》，他解釋是為了向花姐證明自己尚「幼嫩」，因為在99強被花姐形容「老屎忽」，「我第一次俾花姐評價，已經諗定佢會話我唔夠高唔夠靚仔唱得唔好，但冇諗過係鬧呢樣嘢，差啲喊。」問到總決賽可會再唱Jer的作品時，他就語氣肯定地表示不會，但自爆躋身10強後，膽粗粗向張敬軒報喜，更獲對方回覆，「其實佢係啟蒙我做歌手嘅偶像，dm佢好快有回覆，仲叫我有咩幫手可以搵佢，但我唔夠膽！」

對於有網民指他脾氣火爆又好mean，他坦言：「真性情就唔特別收埋喇，有人喜歡亦有人唔喜歡，繼續做自己。」不料小雞卻爆料指在韓國受訓初期，被同房的Jacky Fan提點，「頭幾日我係做得未夠好，佢想我做得更好，對我有少少提點。」搞到Jacky急忙澄清，強調除了節目中鬧Andy的片段，並沒有指責過其他參賽者。有網民大讚Kris聲線獨特，他亦相當認同，不過就自爆follower人數升幅，遠遜於其他10強，在fans的TG群組被mean，「未試過被3百幾個fans圍攻，可能我寫錯字，就被mean足幾分鐘，心好累，有苦說不出。」丘藍於出道前因busking認識MC張天賦，也有向MC通報喜訊，「我話入咗10強，叫佢讚我叻仔，佢話：『好叻仔呀你，加油啦，盡力啦。』我好需要佢嘅情緒價值。而他日前與希晉busking，也會對方鼓勵。

