全民造星6｜Jeremy@MIRROR直斥Homing眼神閃縮無得留低 大熱門牛牛猜輸被淘汱

《全民造星VI》現正進入第四回合小組對決，昨晚(2日) 播出的一集，A5組的自選項目，被四位評判陳湛文、阮小儀、鄧小巧和泥鯭@RubberBand一致劣評，其中42號Homing更被大師兄李駿傑Jeremy@MIRROR直斥眼神閃縮，不達表演者的基本水準。A5組以猜包剪揼決定去留，除了Homing被淘汰，更令到大熱門獲評判大讚的21號牛牛無得留低，令人詫異。

A5組成員包括：21號牛牛、22號Alvin Lai、42號Homing以及80號Harry Kwan，雖說要排練充滿男人味的演出，似乎4位組員不知男人味為何物，心目中只是想做一個以唱歌為主，舞蹈為次的唱歌Boy Band演出，4人只懂各顧各地排練，全無默契可言，惟有求救於導師梁祖堯。不過阿祖指導修改演出內容時，Homing因身體抱恙缺席，事後覺得與自己期望有落差，「啲嘢不斷都喺度轉緊，我都比較亂，已經唔係去到我鍾唔鍾意，時間又緊迫。」結果表演驗收當日，Homing的表現強差人意，更被Jeremy@MIRROR指眼神閃縮：「如果想做一個令人開心嘅vibe呢，你哋要相信你哋可以帶到歡樂畀人哋先。如果唔係你哋就會畀人覺得我好尷尬呀，我做緊一啲自己唔啱做嘅嘢，或者我唔熟呢啲嘢。」



驗收日表現未如理想，經大師兄提點後，5組的自選項目《下一位參賽者》正式演出仍然令人失望，先被陳湛文批評未能善用羽毛扇，繼而亦被小儀指沒有將羽毛好好利用：「當你哋4個圍埋一齊有個羽毛扇嘅時候呢，我諗住會唔會有啲Jack queen嗰啲嘢睇，或者會有啲gesture，你係賣弄緊一啲sexy呀，又或者當你哋想攪笑，點樣去玩去扭嗰啲，即係情慾上面有一個調情，但係個羽毛就好似同你哋格格不入。」當中Homing的表現更加令鄧小巧感到格格不入：「跳舞應該唔係你嘅強項嚟，我見到你嘅怯場，你喺唱歌嘅時候，我直頭覺得你就快呼吸唔到，我一路睇一路好替你擔心。」就連歌曲原創樂隊的泥鯭@RubberBand也覺得演出暴露了很多瑕疵，不過泥鯭還是很欣賞A5組的重新編曲，以及比自己樂隊更早將此歌作現場演出。被受打擊的A5組唯有寄望Sing Battle，不過演出前牛牛仍未走出負評底谷，梁祖堯前往安慰之餘，亦鼓勵大家：「將你哋最好最好最好，最珍惜呢個舞台嘅所有嘢喺呢首歌裡面表達出嚟。」



B2組和A5組以《發現號》以及《手印》作為Sing Battle歌曲，多位評判同樣覺得B2組在演出上比A5組更為享受和投入，一體性亦比較強。最後綜合自選和指定項目的表現，B2組以3盞紅燈勝出，A5組猜包剪揼輸了而被選為淘汰名單的牛牛率先要被淘汰，至於F grade的Harry和Homing則由評判決定去留，結果Homing被淘汰。同樣是比賽出身的鄧小巧不禁寄語給牛牛和Homing：「你離開呢個舞台，其實先係你其他舞台嘅開始。唔好因為離開呢個舞台就覺得完喇，有時候你可能經歷過呢個舞台先至知道，其實你有幾咁想踏上舞台，我覺得佢反而係一個新嘅篇章嘅開始。即係好老土咁講，是金子總會發光吖嘛！」