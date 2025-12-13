全民造星6｜Kai Cheung人氣穩守No.1 再被抹黑激動回應虐狗指控

ViuTV選秀節目《全民造星VI》總決賽將於2026年1月4日移師澳門舉行，原本已被淘汰的Kai Cheung(張家文)近日成為新聞人物，有網民在Threads貼出他的前女友的昔日限時動態截圖，指控他欠債及棄養雪橇犬「喪標」，Kai Cheung大前日(10日)已親自留言，解釋事件的來龍去脈，否認棄養，他亦坦承自己曾因小生意而欠下30萬款項，因此當時他決定返地盤還債，不少網民及fans均表示會繼續支持。不過，Kai似乎被咬住唔放，他再遭指控以鐵線教訓「喪標」，及做出用手指彈狗狗生殖器的動作，蒙上「虐狗」罪名。

投票 post 散佈謠言

從公開的片段見到，片中男子只拍打「喪標」pat pat一下，而另一條片，他邊讓「喪標」咬手玩耍，然後用手指輕輕彈了「喪標」下體幾下，但狗狗未有露出痛苦表情及哀鳴，反而咬著他的手繼續玩耍。

被指「虐狗」，Kai Cheung激動反擊，認為有人是因支持自己偶像而作出抹黑手段，他寫︰「選擇沉默咗全日，最後都係忍唔住要發聲，今次真係佛都有火。因為有某幾位人士，四處係threads、fb各種社交媒體四處抹黑。甚至係投票post底下留言，試圖影響投票結果。其成份散佈謠言話我虐狗等等。我並唔知道你地嘅意圖係為乜，但你呢啲不實嘅謠言已經構成影響他人嘅行為。其實我真係唔係好想太多解釋，但你依家係貶低緊我人格。我覺得係有需要澄清。」Kai Cheung指粉絲有權選擇支持自己偶像，但卻沒有必要去詆毀其他人去捧高別人。